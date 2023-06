A partir de hoy el entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía, donde se realizarán diferentes eventos para todos los gustos, conciertos, obras de teatro, musicales y mucho más. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y sin duda encontrarás el evento perfecto para ti.

Molotov se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Molotov

Una de las bandas más icónicas del rock en español se presentará en la ciudad para ofrecer un concierto en Guadalajara, donde cierran su gira, en el que sus seguidores gozarán de su estilo único, satírico, alternativo, poderoso y desafiante a través de las letras de sus canciones. Con más de 20 años de carrera, la conocida “Banda poderosa de México” protagonizará un espectáculo muy especial, que estará lleno de sus grandes éxitos así como nuevas canciones.

Auditorio Telmex.

15 de junio, 21:00 hrs.

De $400 a $1,600. $2,200 VIP.

Matute celebra 15 años de trayectoria con su gira Quinceañera World Tour. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Matute

La famosa banda mexicana celebra 15 años de trayectoria a través de su gira Quinceañera World Tour, por lo que en el marco de su gira se presentará en la Perla Tapatía para brindar un concierto que muchos esperan. Bajo el concepto de homenaje a la música de los años 80’s tanto en español como en inglés, sus seguidores se divertirán en una en una velada imperdible.

Auditorio Telmex.

9 de junio, 21:00 hrs.

De $400 a $2,050. $2,700 VIP.

Mónica Naranjo se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/AGENCIA EL UNIVERSAL.

Mónica Naranjo

La cantante española de música pop regresa al territorio nacional y se presentará en Guadalajara, donde dará un concierto titulado Mimétika, en el que interpretará sus grandes éxitos, y en el que probablemente cantará algunos de sus temas más recientes de su álbum Mimétika, un disco de rock electrónico, que muestra una evolución y madurez de la cantante. Diviértete en concierto único en una noche de baile y canto.

Auditorio Telmex.

10 de junio, 21:00 hrs.

De $350 a $2,500. $4,200 VIP.

Moenia dará un concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Moenia

En el marco de su gira Pixel Tour la agrupación de synth pop mexicano se presentará en el escenario tapatío, donde ofrecerá un esperado concierto. Disfruta de un show renovado, en el que se escucharán los temas más recientes de Moenia así como algunos de sus grandes éxitos, que no pueden dejar de interpretar para consentir a sus seguidores.

Teatro Diana.

9 de junio, 21:00 hrs.

De $500 a $1,200.

Michael Bolton brindará un concierto en el Auditorio Telmex. NOTIMEX.

Michael Bolton

Ganador del premio Grammy, el cantante estadounidense se presentará en la ciudad para dar un concierto, en el que celebra más de cinco décadas dedicadas a la industria del entretenimiento. El cantante y compositor interpretará sus grandes éxitos llenado la atmósfera de romanticismo. Si te gusta su música, qué esperas, sé parte de una velada única.

Auditorio Telmex.

12 de junio, 21:00 hrs.

De $450 a $1,800. $2,250 VIP.

Plim Plim es el espectáculo infantil que ofrecerá una función en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO DIANA.

Plim Plim

Es una obra de teatro musical infantil, en la que los pequeños se divertirán al máximo con Plim Plim, un héroe del corazón que llega al escenario tapatío con sus canciones, inspiradas en los valores humanos y hábitos positivos. Plim Plim propone estimular esos primeros hábitos positivos para hacer de la infancia un mundo mágico. Su innovador estilo y sus canciones se unen en una idea sencilla: Aprender sonriendo.

Teatro Diana.

11 de junio, 16:00 hrs.

De $190 a $600.

In the Flesh es el concierto tributo a Pink Floyd que se realizará en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

In the Flesh

Éste es un espectáculo que ofrece el mejor tributo a la banda Pink Floyd, la banda de rock británica, considerada un ícono cultural de Londres en el siglo XX. Con este tributo, la agrupación The Dark of The Moon celebra su 50 aniversario de carrera.

Teatro Diana.

10 de junio, 21:00 hrs.

De $400 a $650.

Jorge Lozano H

El conocido conferencista Jorge Lozano H se presentará una vez más en la Perla Tapatía con un nuevo espectáculo, bajo el título Estado civil: Ingobernable, que es un llamado a liberarse de las cadenas que limitan llegar al máximo potencial. El show combina la comedia con un mensaje de profunda reflexión, en el que se recibirá una dosis de motivación, decir adiós a lo que está en tu contra y te roba paz. Prepárate para convertirte en tu versión más libre, feliz e ingobernable.

Teatro Diana.

15 de junio, 21:00 hrs.

De $400 a $1,100.

Él y él siete veces adiós se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL.

Él y él siete veces adiós

En honor al mes de la comunidad LGBTQ+, se realizará una función especial de la obra de teatro musical Siete veces adiós. Se trata de la versión Él y él, en la que participan Martín Saracho y Cuauhtli Jiménez. La historia es un homenaje a como el amor ha creado las más bellas canciones y ha acompañado las ilusiones y decepciones, mientras intenta ser una radiografía de las relaciones en el siglo XXI. Por medio de esta trama descubre si vale la pena arriesgarse a amar, sin importar la orientación sexual.

Teatro Galerías.

11 de junio, 18:00 hrs.

$600, $850, $1,000 y $1,300.

XM