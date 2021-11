Quienes ya disfrutan de un tiempo ocio a través de tardes o noches llenas entretenimiento con la familia, los amigos o la pareja, aquí algunos de los eventos más sobresalientes de la agenda del entretenimiento del 5 al 11 de noviembre para elegir la mejor alternativa para su diversión.

María José

La famosa y querida cantante regresará a Guadalajara para dar un concierto y reencontrarse con sus seguidores jaliscienses. Su espectáculo hará vibrar a los fans al ritmo de su música, su entrega, dinamismo y energía que la caracteriza, mientras interpreta sus más recientes canciones así como aquellos éxitos que han consolidado su carrera. Diviértete con una velada llena de música, sentimiento y la potente voz de María José.

Auditorio Telmex.

11 de noviembre, 20:30 hrs.

De $150 a $1,100.

Tributo a Armando Manzanero

Uno de los grandes compositores de la música romántica fue Armando Manzanero, a quien aproximadamente a un año de su muerte un trío de importantes cantantes le rendirán un homenaje a través de sus voces.

Con Jorge Muñiz, Carlos Cuevas y Rodrigo Cadena unen su talento para interpretar las canciones más representativas del músico, cantante, actor y productor discográfico mexicano, por medio de un concierto que se espera sea una velada para enamorados.

Auditorio Telmex.

5 de noviembre, 21:00 hrs.

De $350 a $1,100. $1,400 VIP.

Los Cafres

Una de las mejores bandas de reggae latinoamericano, pisará esta noche el escenario tapatío para ofrecer lo mejor de su repetorio. La banda argentina formada en 1987, es pionera en reggae roots en español, cuenta con 14 discos hasta hoy, y celebra tres décadas de trayectoria con esta presentación que sin duda será inolvidable para sus seguidores.

Teatro Diana.

5 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,100.

César Lozano

Después de mucho esperar, el conferencista César Lozano pisará nuevamente tierras tapatías para divertir y hacer reflexionar a los espectadores con sus peculiares temas de la vida cotidiana. Por el placer de vivir, me reencuentro contigo es una conferencia en la que el expositor, de una forma divertida, te invita a la introspección y te pone a pensar con la siguiente frase “todos estamos en la alcantarilla, pero algunos de nosotros miranos hacia las estrellas, tú ¿hacia dónde estás mirando”.

Teatro Galerías.

6 de noviembre, 18:00 y 20:30 hrs.

$400, $600 y $800.

John Corabi

Guadalajara será sede de un evento dedicado a celebrar la cultura del motociclismo. John Corabi, guitarrista y ex cantante de Mötley Crüe, se sumará al festejo como acto musical estelar con un show acústico exclusivo. La sede de GDL Biker Party será en el DMT Day N’ Nigth Club, un moderno complejo al aire libre que cuenta con zonas techadas, alberca, extensas áreas verdes, zonas VIP, barra de bebidas, zona de exhibición de motocicletas y otras actividades como la exposición de arte de Colectivo FASE. Además de la participación de Wild Side, Feat of the Blade, AVN Hard Rock y Anything but Human.

DMT Day N’ Night Club.

6 de noviembre, 17:00 hrs.

$400 y $650.

Por Venir...

La Adictiva

Auditorio Telmex. 6 de noviembre, 21:00 hrs. De $300 a $1,800. $2,600 VIP.

El agave rojo, el musical

Teatro Galerías. 7 de noviembre, 18:00 hrs. $300 y $350.

