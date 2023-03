Comienzan los días de asueto para muchos y el entretenimiento toma otro giro, ya que habrá pocos espectáculos, mientras algunos otros continúan en cartelera. Consulta la agenda de Buena Vida Life & Style y conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la Perla Tapatía en esta temporada.

Billie Eilish se presentará en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Billie Eilish

La cantante y compositora, ganadora de varios premios Grammy® y de la Academia, ofrecerá un esperado concierto en la Perla Tapatía en el marco de su gira mundial Happier Than Ever, The World Tour 2023, en la que promociona su álbum homónimo, que contiene 16 temas. Además de interpretar algunos de sus éxitos de su primer disco. Si te gusta la música de esta joven cantautora no te pierdas una velada única.

Arena VFG.

2 de abril, 19:00 hrs.

De $816 a $4,296.

Aurora se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL.

Aurora

La cantautora del folk pop noruega se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto con su impresionante voz, su sonido lleno de sintetizadores y su fascinante presencia. Disfruta de un espectáculo que te sumergirá en una atracción emocional con temas como Runaway, Real Life, entre otros. Sin duda, una velada que promete un gran show para divertirse.

Teatro Diana.

12 y 13 de abril, 21:00 hrs.

De $560 a $1,400.

XM