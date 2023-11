Comenzó el penúltimo mes del año y los conciertos, espectáculos, puestas en escena y otras actividades para el entretenimiento de los jaliscienses continúan.

Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y descubre cuál es el mejor evento para tu diversión y el de tu familia.

Yuri se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Yuri

La artista veracruzana regresa a tierras tapatías para dar un concierto dentro de su gira Euforia, en una noche llena de música, emoción y energía. Euforia es una de las producciones más sobresalientes de la larga trayectoria de Yuri, que se complementa con un espectacular show que reúne los mejores éxitos de la cantante, que van del pop a la balada y la música mexicana.

Auditorio Telmex.

4 de noviembre, 21:00 hrs.

De $450 a $1,800. $3,000 VIP.

Marc Anthony se presentará en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Marc Anthony

El “astro de la salsa” se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, en el marco de su gira Viviendo Tour. El cantautor, actor y productor latino dará un viaje inigualable por sus grandes éxitos y sus recientes canciones con su voz única y su magnética presencia en el escenario. El intérprete de Vivir mi vida promete una gran velada de sentimiento y baile.

Auditorio Telmex.

8 de noviembre, 21:00 hrs.

De $1,200 a $5,400. $6,500 VIP.

Joaquín Sabina brindará un concierto en el Auditorio Telmex. NOTIMEX.

Joaquín Sabina

El cantautor, poeta y pintor español regresa a los escenarios y pisa tierras jaliscienses en el marco de su gira Contra todo pronóstico que recorre Latinoamérica, España y Centroamérica. Durante la velada interpretará sus grandes éxitos con los que deleitará a su público así como a sí mismo al cantar sus éxitos y canciones más recientes.

Auditorio Telmex.

5 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $3,200. $4,000.

Los Claxons . CORTESÍA.

Los Claxons

La banda de pop rock originaria de Monterrey, Nuevo León pisará el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el marco de su gira Caminando en fuego, en el que interpretará los temas de su álbum homónimo así como algunos de sus éxitos. Prepárate para una velada llena de romanticismo, diversión y energía.

Teatro Diana.

3 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,500.

Alfredo Olivas . EL INFORMADOR • ARCHIVO

Alfredo Olivas

El talentoso cantante y compositor de música regional mexicana se presentará una vez más en Guadalajara para ofrecer dos conciertos, llenos de sentimiento y profunda emoción que forman parte de su gira Alfa y Omega Tour. Disfruta de su peculiar estilo, ya sea con banda sinaloense, norteño estilo pacífico, corridos o mariachi, en un par de veladas que no se repetirán.

Estadio 3 de Marzo.

3 y 4 de noviembre, 21:00 hrs.

De $650 a $4,500.

Vanesa Martín . EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Vanesa Martín

Dentro de su gira Placeres y pecados, la cantante española se presentará en el Perla Tapatía para brindar un concierto, en el que hará un recorrido por los hits de su nuevo disco que lleva el mismo nombre así como sus canciones más famosas. Un concierto único que no te puedes perder.

Teatro Diana.

5 de noviembre, 19:30 hrs.

De $550 a $1,700.

El Sótano se presentará en el Teatro Galerías.. ESPECIAL/CORTESÍA EDGAR MÉNDEZ.

El Sótano

Es la primera obra de gran formato de terror japonés, que conjunta el arte del teatro tradicional con la tecnología de proyecciones holográficas y videomapping. La historia de Koji Suzuki narra que después de enfrentarse a un divorcio y con poco dinero, Ana Müller decide mudarse a los barrios marginados de la mano de su pequeña hija, encontrando refugio en un antiguo edificio de departamentos sacudido por un terremoto. Debido al miedo de las alturas, Ana decide habitar el primer piso sin darse cuenta de la maldición que habita bajo sus pies.

Teatro Galerías.

9 y 10 de noviembre, 19:00 y 21:30 hrs.

$300, $400 y $500.

Diana Krall . EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Diana Krall

La aclamada cantante de jazz se presentará en la Perla Tapatía para dar un concierto, en el que llenará de magia la atmósfera. Disfruta de su estilo único y su original talento, en una presentación en la que interpretará los temas de su álbum This dream of you (2020), que con su inigualable sonido sigue consolidándose entre sus fans y se ha convertido en una reconocida artista en la escena del jazz.

Teatro Diana.

8 de noviembre, 21:00 hrs.

De $680 a $2,880.

Otros Eventos

A partir de hoy se realizarán distintos eventos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Bijayini Satpathy, Abhipsaa una Búsqueda

Conjunto de Artes Escénicas. 3 de noviembre, 20:30 hrs. 4 de noviembre, 19:00 hrs. $180. +10% de cargo por servicio por boleto.

Feria de las Rosas

Con el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. Conjunto de Artes Escénicas. 4 de noviembre, 20:00 hrs. De $300 a $720. +10% de cargo por servicio por boleto.

Nach

Guanamor Teatro Studio. 4 de noviembre, 20:30 hrs. $756.

Mario Bros: La aventura continúa

Teatro Galerías. 5 de noviembre, 13:30 hrs. $250, $300 y $400.

Cuco

Teatro Diana. 7 de noviembre, 21:00 hrs. De $545 a $1,190.

Sen Senra

Teatro Diana. 9 de noviembre, 21:00 hrs. De $550 a $1,100.