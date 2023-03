Desde hoy comienza la diversión en la Perla Tapatía, ya que los diferentes escenarios de la ciudad ofrecen un evento para el entretenimiento de cada miembro de la familia y para todos los gustos.

Consulta la selección de eventos de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu entretenimiento.

Ricardo Montaner se presentará en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Ricardo Montaner

Dentro de su gira internacional titulada Yo te echo de menos, el cantante venezolano se presentará en el escenario tapatío para brindar un concierto, en el que promociona su reciente álbum Tango, además de sus clásicos de siempre. Sin duda, una velada que promete una noche llena de nostalgia y romanticismo.

Auditorio Telmex.

8 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $1,850. $2,100 VIP.

Christian Nodal regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto. EL INFORMADOR • C.A. ZEPEDA.

Nodal

El exponente de la música regional mexicana, Christian Nodal, se presentará en tierras tapatías con su gira #Foraji2, por lo que dará un concierto en el que promociona su álbum homónimo. El carismático cantautor interpretará sus recientes temas así como algunos de sus grandes éxitos.

Auditorio Telmex.

9 y 10 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $3,200. $4,000 VIP.

3 clásicos del rock 2023 se presentará este fin de semana en el Teatro Diana. ESPECIAL/YORCH GÓMEZ.

3 clásicos del rock 2023

Disfruta de una noche de rock a través de un gran concierto, en el que se hace tributo a tres grandes bandas. Vive una velada especial en la mejor compañía con la música de The Doors, que será interpretada por Mojo Risin así como de los temas de Toncho Pilatos y The Beatles, interpretadas por The Rockets.

Teatro Diana.

5 de marzo, 18:00 hrs.

De $300 a $600.

El marido perfecto se presentará hoy en el Teatro Diana. ESPECIAL.

El marido perfecto

Es una comedia de enredos protagonizada por un gran elenco, bajo la producción de Rubén Lara. Una pareja decide celebrar 25 años de matrimonio, acompañado de su hija y sus compadres, por lo que viajan al lugar donde fue su luna de miel. Después de renovar sus votos, ella le reprocha tener un esposo perfecto, entonces él le revelará un secreto que podría cambiar para siempre su matrimonio. Con las actuaciones de Margarita Gralia, Jesús Ochoa, Cecilia Galeano, Rodrigo Murray, Gaby Mellado, Rodrigo Brand y David Orci.

Teatro Galerías.

3 de marzo, 19:00 y 21:15 hrs.

$400, $550 y $650.

Alejandro Sanz ofrecerá otros dos conciertos en el Auditorio Telmex. L INFORMADOR • C.A. ZEPEDA.

Alejandro Sanz

Este fin de semana, el cantante español ofrecerá dos conciertos más en la ciudad, dentro de su gira Sanz en vivo, un nuevo espectáculo de más de dos horas de duración, en el que hará un recorrido por sus grandes éxitos, además de las canciones de su reciente álbum Sanz.

Auditorio Telmex.

3 y 4 de marzo, 21:00 hrs.

De $700 a $3,900.

Indecente comienza su corta temporada en el Conjunto Santander. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER.

Indecente

Es una obra de Paula Vogel, que narra la historia de una controvertida obra y los artistas que arriesgaron todo para llevarla a los escenarios de Europa y Estados Unidos. Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de su obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway —censurada por mostrar un beso entre dos mujeres—, hasta sus últimas representaciones en el ghetto de Lodz en Polonia durante la ocupación alemana. Adaptada por Enrique Arce, la dirección es de Cristian Magaloni. Con las actuaciones de Jorge Lan, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck, Fede Di Lorenzo, Alberto Lomnitz y Elizabeth Guindi.

Conjunto Santander Artes Escénicas.

3 de marzo, 20:30 hrs. 4 y 11 de marzo, 19:00 hrs. 12 de marzo, 18:00 hrs.

De $250 a $450. +10% de cargo por servicio por boleto.

La casa de muñecas de Gabby se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/NORESTE PRODUCCIONES.

La casa de muñecas de Gabby

Gabby es una niña que tiene una diadema gatuna mágica, que le permite volverse un dibujo animado y diminuta para vivir divertidas aventuras junto a los gatitos de la fantástica casa que tiene dentro de su habitación. Diviértete en esta obra de teatro con Gabby y sus amigos, juega, canta y aprende con pandy, bebé Caja, pastelillo, fairy kitty, pillos cat, cat rato y gatirena.

Teatro Galerías.

5 de marzo, 13:00 y 16:00 hrs.

$250, $300, $350 y $400.

Las estrellas en el castillo comienza su temporad este fin de semana en Conjunto Santader. ESPECIAL/JAIME MARTÍN.

Las estrellas en el castillo

Es una puesta en escena que se recomienda para niños a partir de siete años. La trama se centra en Úrsula, una niña como cualquier otra, quien vive con su papá, su hermano y su abuela. Un día, al regresar de la escuela se entera que su papá se ha ido a vivir lejos y no podrá verlo en mucho tiempo. Úrsula es discriminada en un momento difícil de su vida, pero gracias al amor de su familia y de una maestra de ballet, logra superarlo.

Conjunto Santander Artes Escénicas.

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo, 17:00 hrs.

De $150. +10% de cargo por servicio por boleto.

Otros Eventos

JJ, el gigante de la comedia

Hotel Misión Carlton. 4 de marzo, 21:00 hrs. De $500 a $700. Venta de boletos por Boletomovil o al 33 28 23 04 41.

Studio Ghibli in concert

Teatro Galerías. 4 de marzo, 13:00 hrs. $600, $650, $700 y $750.

Tim Burton orchestral concert

Teatro Galerías. 4 de marzo, 17:00 hrs. $5600, $650, $700 y $750.

Moscow State Ballet: Lago de los cisnes

Teatro Diana. 4 de marzo, 18:00 y 20:30 hrs. De $320 a $850.

