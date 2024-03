Desde hoy comienza la diversión en la Perla Tapatía, donde se realizarán una serie de eventos para el entretenimiento de todos, desde conciertos, obras de teatro hasta presentaciones especiales. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu tiempo de esparcimiento y el de tu familia.

2000’s x siempre

Es un concierto que reúne a las grandes estrellas infantiles para viajar en el tiempo y revivir las grandes canciones de las telenovelas infantiles mexicanas de la década de los 2000. La Nueva Banda compartirá el escenario por primera vez para ofrecer una experiencia nostálgica y divertida a los espectadores. Recuerda los temas de Amigos por siempre, Cómplices al rescate, Carita de ángel, Aventuras en el tiempo, entre otras. Como invitados especiales estarán Daniela y su pandilla así como Imanol.

Teatro Diana.

22 de marzo, 21:00 hrs.

De $850 a $2,800.

El viaje de Chihiro

El aclamado largometraje animado de Hayao Miyazaki cobra vida en el escenario a través de esta impresionante adaptación teatral realizada por Cinema Canta. Llena de escenografías deslumbrantes, musicales cautivadores y maravillosas marionetas, se narra la historia en vivo de una niña de 10 años, quien durante una mudanza se adentra a un mundo mágico reinado por una bruja, donde quienes no obedecen son transformados en animales. Disfruta de una experiencia única con más de 40 personajes en escena y una historia musicalizada en vivo.

Teatro Galerías.

23 de marzo, 21:00 hrs. 24 de marzo, 13:00, 17:00 y 20:00 hrs.

$450, $650, $900 y $1,200.

Tercera Sinfonía de Beethoven

Esta auténtica obra de arte de la música compuesta por el reconocido autor Ludwig Van Beethoven, será interpretada por la Orquesta Solistas de América, que estará bajo la batuta de Enrique Radillo. La Tercera Sinfonía se compone por cuatro movimientos inspirados en los turbulentos años que fueron compuestos por el autor, en un cambio de régimen y en los albores de una revolución cultural. Durante este programa se disfrutar del Concierto para piano N.3 y se tendrá como invitada especial a la solista Bárbara Prado.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

22 de marzo, 20:30 hrs.

De $200 a $450. +10% de cargo por servicio por boleto.

Lenny Tavarez

El cantante, compositor, productor y bailarín puertorriqueño se presentará en Guadalajara en el marco de su gira Krack para brindar un concierto a todos sus seguidores. Una noche de ritmo que promete un gran espectáculo con sus mejores canciones. Si eres fan de su estilo o su música no te pierdas una noche de reggaetón al lado de tu persona favorita.

Auditorio Telmex.

22 de marzo, 21:00 hrs.

De $300 a $2,000.

Feria de la Pitaya 2024

La tradicional feria de la pitaya comienza este domingo, donde más de 80 comerciantes dedicados a la siembra y elaboración de alimentos derivados de este fruto proveniente de Techaluta de Montenegro, Tolimán, Sayula, Zacoalco y Amacueca se reúnen para ofrecer pitayas blancas, rosas, rojas y moradas. Además de otros productos relacionados como mermeladas, salsas, licores, helados, entre otros, y por supuesto, guamúchiles.

Las Nueve Esquinas.

Del 24 de marzo al 7 de abril.

A partir de las 10:00 hrs.

In the Flesh: Tributo a Pink Floyd

Nuevamente la banda tributo a Pink Floy regresa a la Perla Tapatía para presentar su aclamado espectáculo, en el que se revive la grandiosa era del eléctrico con el famoso disco "P·U·L·S·E". El show constará de la interpretación integral del álbum de 1995 con los instrumentos y las proyecciones originales en formato circular aderezado con el esperado espectáculo de luces. Revive la música y el legado de Pink Floyd en una noche espectacular.

Teatro Diana.

23 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $650.

Keane

La banda británica de rock alternativo celebra el 20 aniversario de su álbum "Hopes and fears" con una gira mundial, en la que visitará la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que sin duda se escuchará en vivo el clásico Somewhere only we know. Además de sus famosas canciones a lo largo de 20 años de trayectoria, desde este álbum debut que ha sido uno de los más vendidos en la historia en Reino Unido hasta Cause and effect de 2019.

Auditorio Telmex.

3 de abril, 21:00 hrs.

De $480 a $2,980.

Xavi

En el marco de su gira Poco a poco, el cantante de música regional mexicana que ha destacado en el género de la banda y el norteño, se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto dedicado a todos aquellos aficionados a la música regional mexicana. No te pierdas esta presentación de escuchar en vivo el estilo musical que fusiona elementos tradicionales con un toque moderno.

Teatro Diana.

30 de marzo, 21:00 hrs.

De $700 a $1,400.

Otros Eventos

No te va a Gustar

Guanamor Teatro Studio. 23 de marzo, 20:30 hrs. $793.

Nothing but Thieves

Guanamor Teatro Studio. 27 de marzo, 21:00 hrs. $708 y $903.

Turnstile

Guanamor Teatro Studio. 2 de abril, 21:00 hrs. $1,774 y $1,318.

Men I Trust

Guanamor Teatro Studio. 4 de abril, 21:00 hrs. $818 y $1,025.

