El fin de semana inicia y a partir de hoy ya hay eventos en Guadalajara para el entretenimiento de los tapatíos. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para tu diversión y el de tu familia.

Mago de Oz se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL/CORTESÍA.

Mago de Oz

En el marco de su gira Feliz no cumpleaños tour 2024 la banda española pisa el escenario jalisciense para celebrar 35 años de carrera con un concierto, en el que promociona su reciente disco "Alicia en el metalverso", que contiene nueves temas, además de interpretar sus grandes éxitos. Reconocida por su mezcla de rock, metal, ritmos celtas y folk, la agrupación brindará una velada inolvidable, en la que los asistentes gozarán al máximo de su música.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

22 de junio, 21:00 hrs.

De $460 a $1,380.

María José se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA • JOSÉ JORGE CARREÓN.

María José

El ícono del pop latino se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto en el marco de su gira Libertad 2024, en el que interpretará las canciones preferidas de sus seguidores así como sus temas recientes. Disfruta de grandes canciones en vivo como No soy una señora, Me Equivoqué, Prefiero ser su amante, entre muchas otras.

Auditorio Telmex.

21 de junio, 21.00 hrs.

De $650 a $2,000.

Javier Carranza “El Costeño” y Edson Zúñiga “El Norteño” presentan el espectáculo Incorregibles en Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Incorregibles

Javier Carranza “El Costeño” y Edson Zúñiga “El Norteño” regresan a Guadalajara para ofrecer un nuevo espectáculo de comedia recargado, en el que se conjuntan dos estilos diferentes de humor pero muy peculiares que sin duda harán reír a carcajadas a los asistentes. Disfruta de una velada de risa pura y diversión con esta singular dupla de comediantes.

Teatro Diana.

22 de junio, 21:00 hrs.

De $280 a $680.

31 Minutos se presentará en el Teatro Diana con el espectáculo Don Quijote. ESPECIAL/CORTESÍA.

31 Minutos

FOTO: 31 MINUTOS DON QUIJOTE 5

CRÉDITO: CORTESÍA

Los famosos títeres de 31 Minutos regresan a la Perla Tapatía con un nuevo espectáculo, se trata de una divertida parodia de la obra maestra Don Quijote de la Mancha. En esta ocasión, Juan Carlos Bodoque será Cervantes, Tulio será Don Quijote, Juanin será Sancho y Patana será Pantonia. Esta versión única conserva los diálogos originales y temas como la fantasía, amistad y amor, pero con el toque de humor característico de 31 Minutos. Contará con música original en vivo. No te pierdas este show familiar.

Teatro Diana.

26 de junio, 20:30 hrs.

De $450 a $1,400.

El festival Rock N’ Rolla se realizará en la Explanada Ávila Camacho los días 22 y 23 de junio. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Rock N’ Rolla

Es la primera edición de un nuevo festival de rock, que conjuntará los distintos estilos de rock como rock latino, folk rock, punk, indie, rock alternativo, ska, reggae, hip-hop y género urbano a través de las agrupaciones más representativas del género. El line up está integrado por Cuca, Enanitos Verdes, El Gran Silencio, Genitallica, Inspector, Porter, Allison, Hello Seahorse!, Odisseo, Nortec, Los Estrambóticos, Technicolor Fabrics, Los Daniels, Little Jesus, Viento Roots, entre otros. Además como invitado especial Ladrones. Venta de boletos en soyrockstar.com/events/rocknrollagdl/ o el segundo nivel de La Gran Plaza frente al área central.

Explanada Ávila Camacho.

22 y 23 de junio, 14:00 hrs.

De $1,000 a $2,500.

Las Leonas es una obra de teatro que ofrecerá una función en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Las Leonas

Es una divertida y conmovedora puesta en escena, en la que a través de las historias de cinco mujeres se enseñará a recuperar la fuerza emocional y mostrar el camino para liberarse de la culpa, evitar apegos y forjar el propio destino. Además de brindar una visión realista del poder que tiene el ser humano para enfrentar las adversidades. Con las actuaciones de Angélica Aragón, Victoria Ruffo, Ana Patricia Rojo, Dulce, Lupita Jones, Mara Patricia Castañeda y Paola Rojas.

Teatro Galerías.

25 de junio, 20:30 hrs.

$600, $850 y $1,100.

Palomazo Norteño y Los Dos Carnales se presentará en el Auditorio Telmex. ISTOCK.

Palomazo Norteño y Los Dos Carnales

En el marco de su gira Marcando Territorio 2024, las agrupaciones de música norteña y regional mexicana se presentarán en Guadalajara para ofrecer un original concierto. Las leyendas del género norteño Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández han formado un espectáculo en conjunto llamado Palomazo Norteño, quienes compartirán el escenario con Los Dos Carnales, interpretando la música de la “vieja escuela” para compartirla con las nuevas generaciones. Disfruta de una velada de música entre amigos.

Auditorio Telmex.

22 de junio, 21:00 hrs.

De $500 a $2,600. $3,500 VIP.

Otros Eventos

Nube Naranja Amarilla ofrece una corta temporada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Nube Naranja Amarilla

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 22, 23, 29 y 30 de junio, 13:00 hrs. $150. +10% de cargo por servicio por boleto.

Alicia en el País de las Maravillas

Palcco. 22 de junio, 19:00 hrs. 23 de junio, 13:00 hrs. De $300 a $450.

XM