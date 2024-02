Consulta la agenda de Buena Vida Life & Style y descubre qué eventos de entretenimiento se realizarán en la ciudad para divertirte ya sea solo, con amigos, la pareja o en familia.

El Festival GDLuz se realiza en el Centro Histórico de Guadalajara. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

GDLuz 2024

En el marco del 482 aniversario de la fundación de Guadalajara, se realiza este festival que se ha convertido en una tradición desde 2017. En esta edición, celebra la creatividad de las mujeres en el arte y el entretenimiento dentro del folclore mexicano, por lo hay un emotivo protagonismo en el recorrido de dos kilómetros que iluminará el Centro Histórico de Guadalajara. El festival contará con más de 35 atracciones como espectáculos multimedia, instalaciones artísticas e inmersivas, que fusionan arte, tradición y tecnología, además de una exposición fotográfica de GDLuz en la Galería Chapulepec. Más información en gdluz.mx.

Centro Histórico de Guadalajara.

Hasta el 18 de febrero.

De 19:30 a 23:00 hrs.

La obra de teatro Hijas de su madre se presentará en el Teatro Galerías. NOTIMEX.

Hijas de su madre

Es una obra de teatro protagonizada por un gran elenco femenino integrado por Patricia Reyes Spíndola, Laura Flores, Aylín Mujica, Nora Velázquez, Anette Cuburu, Lorena Herrera, Gina Varela, Aida Pierce, Ariane Pellicer y Lourdes Munguía, alternando funciones. La trama se centra en una mujer adinerada que se alía con las tres amantes de su marido para cometer el “crimen perfecto”. En búsqueda de la herencia millonaria del hombre, estas mujeres atravesarán por una hilarante historia que mantendrá al público en suspenso, con inevitables momentos de comedia. Patricia Reyes Spíndola comenta “es una obra para divertirse, para cualquier edad que habla de traición, el amor, el desamor, la amistad, pero todo siempre con el tono de humor y chistes políticos al día”.

Teatro Galerías.

21 de febrero, 19:00 y 21:30 hrs.

$450, $550, $650 y $750.

Daniela Spalla ofrecerá un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA DANIELA SPALLA.

Daniela Spalla

Es una cantante, compositora e instrumentista argentina que pisa el escenario jalisciense para dar un concierto, en el que ofrecerá lo mejor de su música de pop alternativo. Gracias a su pasión por la música ha creado canciones que expresan sus emociones y vivencias. Ha colaborado con diferentes artistas como Leonel García, Ximena Sariñana, Carlos Sadness, entre otros.

Teatro Diana.

16 de febrero, 21:00 hrs.

De $300 a $1,200.

El festival Al vino vino tendrá como sede el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Al vino vino

Es un festival de vino en el que participarán 50 bodegas de vinos mexicanos e internacionales, para explorar y disfrutar de su sabor. Entre las actividades que se realizarán están algunos talleres, catas, habrá food trucks y música en vivo para el placer de los amantes del vino. El evento es para mayores de 18 años y el acceso general incluye el ingreso y una copa, mientras el acceso VIP incluye ingreso, copa, cata sorpresa, sombrero, portacopa, acceso a hospitality.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

17 y 18 de febrero, 13:00 hrs.

El acceso es por día: $850 General. $1,650 VIP. +10% de cargo por servicio por boleto.

Chavos + Rucos se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO GALERÍAS.

Chavos + Rucos

Para los melómanos que gustan de la música de los años 60’s, este concierto es perfecto para ellos, ya que bajo la conducción de Benny Ibarra se presentarán agrupaciones emblemáticas de una época evocando la añoranza y la emoción de aquellos años. Goza de una noche de romanticismo y nostalgia con Los Hermanos Carrión, Roberto Jordan, Hooligans, Los Rebeldes del Rock y Baby Batiz.

Teatro Galerías.

18 de febrero, 18:00 hrs.

$400, $600 y $800.

Los Panchos brindarán una noche de la Bella Época en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA TEATRO DIANA.

Los Panchos

Quienes no han tenido oportunidad de celebrar el Día de San Valentín y son románticos con todo el corazón, uno de los tríos más famoso Los Panchos se presentará en la ciudad para ofrecer un concierto. Disfruta de una encantadora velada con este trío, que se presentará junto a la big band tributo a Glenn Miller y Ray Conniff. Sin duda, una noche única en la que interpretarán sus mejores éxitos, asiste y revive la Bella Época.

Teatro Diana.

18 de febrero, 18:00 hrs.

De $200 a $900.

Los Freddy's celebrarán su 61 aniversario en el Teatro Galerías. ESPECIAL.

Los Freddy’s

Tras la gran aceptación de la celebración de su 60 aniversario, la agrupación regresa al escenario tapatío para festejar su aniversario 61 con un gran concierto. El querido grupo interpretará sus mejores éxitos y ofrecerá una noche romántica, en la que sus seguidores corearán sus canciones al lado de su persona favorita. Y si no has celebrado con tu pareja el Día de San Valentín, esta puede ser una opción.

Teatro Galerías.

17 de febrero, 20:30 hrs.

$350, $450 y $550.

JP Saxe. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

JP Saxe

El talentoso cantante y compositor se presentará en Guadalajara como parte de su gira por el país, por lo que ofrecerá un concierto en el que promociona su reciente producción titulada "A grey area". El álbum contiene 13 temas con sonidos soulful y un cautivador pop, del cual se desprende su primer sencillo Caugh up on you, que sumerge en un abanico de emociones. Disfruta de una velada de música con este cantautor y tu mejor compañía.

C3 Stage.

16 de febrero, 21:00 hrs.

$780.

In the Flesh: Tributo a Pink Floyd dará un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL.

In the Flesh: Tributo a Pink Floyd

Nuevamente la banda tributo a Pink Floy regresa a la Perla Tapatía para presentar su aclamado espectáculo, en el que se revive la grandiosa era del eléctrico con el famoso disco "P·U·L·S·E". El show constará de la interpretación integral del álbum de 1995 con los instrumentos y las proyecciones originales en formato circular aderezado con el esperado show de luces. Revive la música y el legado de Pink Floyd en una noche espectacular.

Teatro Diana.

17 de febrero, 21:00 hrs.

De $400 a $650.

XM