Octubre ha sido un mes de mucho entretenimiento y este fin de semana no podía ser la excepción, a partir de este viernes hay una serie de actividades como festivales, conciertos, espectáculos, obras de teatro y mucho más.

Tecate Coordenada

Es uno de los festivales musicales más esperados del año y en esta edición cuenta con un line up increíble integrado por más de 20 artistas nacionales e internacionales como Queens of The Stone Age, Junior H, DLD, Panteón Rococó, Jumbo, Porter, Siddhartha, Simple Plan, Francisco “El Gallo” Elizalde, entre varios más. Disfruta de momentos inolvidables con la variedad de ritmos y estilos musicales, desde las bandas legendarias hasta los nuevos talentos. Además habrá distintas opciones gastronómicas y bebidas, áreas de descanso, activaciones, espacios interactivos y mucho más.

Valle VFG.

14 de octubre, 13:00 hrs.

De $1,620 a $2,460.

Festival de la Cerveza

El evento más importante de la cerveza artesanal celebra su décima quinta edición, en la que contará con la participación de más de 200 etiquetas de cervezas diferentes, ofrecerá una amplia y variada oferta gastronómica con restaurantes y puestos de snacks locales, y en platillos mexicanos en la zona VIP. Disfruta de la zona de juegos cerveceros, de experiencia y activación, la zona Kid’s Club con juegos, inflables y talleres. Además de la música de San Pascualito, Golden Gaga, La Lupita, Kinky, Booping Royal y Fumancheros. No se permite la entrada a menores de tres años. Niños de tres a 12 años su ingreso es gratuito, la venta de cerveza es para mayores de 18 años. Boletos en feverup.com.

Pradera del Estadio AKRON.

Del 13 al 15 de octubre.

13 de octubre, 17:00 a 01:00 hrs.

14 de octubre, 15:00 a 01:00 hrs.

15 de octubre, 13:00 a 21:00 hrs.

$400 General. $800 VIP. $300 para menores de 13 a 17 años.

Camila

Tras varios años de separación, Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, la alineación original de Camila se vuelve a reunir y regresa a los escenarios para deleitar a sus seguidores con su música. En el marco de su gira, Camila pisa tierras tapatías para interpretar temas como Mientes, Todo Cambió, Bésame, entre otras más que los consolidaron en el gusto de sus seguidores. Disfruta de la esencia y el sonido original de la agrupación, incluido su reciente sencillo titulado Fugitivos.

Auditorio Telmex.

14 de octubre, 21:00 hrs.

De $500 a $2,000. $3,000 VIP.

Andrés Calamaro

Uno de los grandes representantes de la escena del rock en español, el cantante argentino regresa a México y como parte de su gira 2023 por el país, pisa el escenario jalisciense, donde ofrecerá un esperado concierto por sus seguidores. El también músico, compositor y productor discográfico interpretará sus canciones más famosas así como los temas de la reedición de su exitoso disco de 1999, Honestidad Brutal, uno de los álbum más importantes de su trayectoria.

Guanamor Teatro Estudio.

17 de octubre, 20:30 hrs.

$1,140.

Ricardo Montaner

El cantautor regresa a la Perla Tapatía para ofrecer un concierto en el marco de su gira Te echo de menos, en el que se escucharán en vivo sus más grandes éxitos así como los temas de su reciente álbum titulado Tango. Sin duda, una noche que promete una velada llena de nostalgia y romanticismo.

Sede Stage Show Center.

14 de octubre, 21:45 hrs.

De $650 a $3,950.

Los Tres Tristes Tigres

El trío de comedia musical se presenta en el escenario tapatío, en el marco de su gira por el país, en el que brindarán su nuevo show titulado Risa de cuerpo presente. Un espectáculo que es una parodia de la misa, con el que cualquier asistente se va a divertir, incluso hasta los más religiosos, quienes pueden entender mejor los chistes. Disfruta de un show con canciones originales, parodias precedidas de preámbulos con humor, monólogos y rutinas.

Teatro Galerías.

13 de octubre, 21:00 hrs.

$400, $500, $700 y $900.

Recalculando

Odin Dupeyron regresa con un nuevo espectáculo de comedia filosófica. En esta ocasión, se satirizan los paradigmas absurdos de la vida y muestra la importancia de enfrentar la realidad para solo encontrarle sentido. Recalculando es una disertación filosófica al estilo de Odin Dupeyron, con altas expectativas de hacer reír a los espectadores. Un especial de comedia para mayores de 13 años.

Teatro Diana.

14 de octubre, 19:00 hrs.

De $400 a $900.

Mamá está más chiquita

Es una obra de teatro que ofrece una corta temporada y que narra la historia de Rita, una mujer con dos hijos, Diego y Clara. Él es muy sensible, quien vive en un universo de fantasía que le gana lugar a la crudeza del mundo real, y ella es una adolescente, quien junto con su novio, busca liberarse de la sobreprotección de su mamá. Una noticia repentina pone en jaque las pretensiones de control de Rita. Recomendada para mayores de 12 años.

Estudio Diana.

13, 20 y 27 de octubre, 20:00 hrs. 21 de octubre, 19:00 hrs.

$350.

Alan Saldaña

El comediante también conocido como “El as de la comedia” llega al escenario tapatío para ofrecer su más reciente espectáculo Mi Esquizofrenia, con el que cautivará y sorprenderá a sus seguidores así como al público que asiste a divertirse. Ríete con sus originales monólogos y rutinas, la cuales están impregnadas de su carisma y talento.

Teatro Galerías.

14 de octubre, 20:30 hrs.

$450, $500, $600 y $700.

Otros Eventos

Genshin Concert

Palcco. 13 de octubre, 20:00 hrs. De $900 a $2,490.

FITPA 2023: Pim Pau

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 15 de octubre, 13:00 hrs. De $230 a $400. +10% de cargo por servicio por boleto.

OSIJUG: Harry Potter

Teatro Galerías. 15 de octubre, 18:00 hrs. $280, $350 y $450.

Melanie Martínez

Auditorio Telmex. 19 de octubre, 21:00 hrs. De $520 a $1,480. $1,880 VIP.

El Temach

Teatro Galerías. 19 de octubre, 20:30 hrs. $400, $500, $600, $700 y $1,400.

The Beatles Tributo Sinfónico

Palcco. 19 de octubre, 21:00 hrs. De $319 a $1,195.

