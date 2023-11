A partir de hoy se realizarán en la ciudad una serie de conciertos, puestas en escena, espectáculos y mucho más para el entretenimiento familiar. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y descubre cuál es el mejor evento para tu diversión.

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

Los Fabulosos Cadillacs

Una de las bandas más importantes de toda Latinoamérica regresa a tierras mexicanas y visita la Perla Tapatía en el marco de su gira El león del ritmo para ofrecer un concierto que se convertirá en una gran fiesta. La agrupación argentina de ska con casi cuatro décadas de trayectoria, celebra 30 años de su emblemática canción Matador. Disfruta de una gran velada con la música de esta gran banda.

Auditorio Telmex.

11 y 12 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,900.

El concierto de 2000’s Pop Tour se realizará esta noche en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO

2000’s Pop Tour

El esperado concierto por los tapatíos finalmente llega al escenario tapatío, en el que artistas como Motel, Paty Cantú, Nikki Clan, María León, Yahir, entre otros, quienes interpretarán sus grandes éxitos. Como invitada especial se presentará Belinda. Vive una noche de fiesta y nostalgia de una década con los íconos de la generación millennial. Disfruta de una gran producción musical, originales colaboraciones, sorprendentes vestuarios y muchas sorpresas para los asistentes.

Auditorio Telmex.

10 de noviembre, 21:00 hrs.

De $800 a $1,800. $2,200 VIP.

Sin Bandera se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL.

Sin Bandera

El dueto de música que le canta al amor regresa a los escenarios y en el marco de su gira Frecuencia este original dueto de cantautores pisa tierras tapatías para ofrecer dos fechas de concierto, en las que promociona los temas de su disco de nombre homónimo, el cual consta de 10 canciones. Además de interpretar sus canciones más famosas y celebrar 20 años de sintonía musical.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

11 de noviembre, 21:00 hrs.

De $518 a $2,818.

Daniel Boaventura se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA PMR GROUP-ZINGNIA LIVE.

Daniel Boaventura

Dentro de su gira Best part of the show, el actor y cantante brasileño se presentará en Guadalajara para brindar un concierto inolvidable, en el que se escucharán en vivo sus canciones. La música de Boaventura se caracteriza por la mezcla de diversos géneros e incluye temas de compositores contemporáneos hasta canciones clásicas.

Auditorio Telmex.

15 de noviembre, 21:00 hrs.

De $500 a $1,800. $2,800 VIP.

El fantasma de la ópera brindará dos funciones en el Teatro Diana. ESPECIAL.

El fantasma de la ópera

Es una obra de teatro musical coproducida por Imazu Nava y Victorian Goth Productions, con más de 50 artistas en escena y una orquesta en vivo. La trama es una trágica historia de amor entre Christine Daae, una joven y talentosa actriz, y dos hombres que están enamorados de ella, Raoul, un joven aristócrata, y el Ángel de la Música, un misterioso personaje enmascarado a quien se conoce como el Fantasma de la ópera. El musical muestra la compleja interconexión entre el destino y los eventos, la eterna lucha sentimental entre el amor, la esperanza y el odio.

Teatro Diana.

11 de noviembre, 17:00 y 21:00 hrs.

De $350 a $700.

Ópera Wu Zhejiang es un espectáculo que se ofrecerá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.. ESPECIAL/CORTESÍA CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Ópera Wu Zhejiang

Originario de China, es un género teatral de Zhejiang con más de 500 años de historia, caracterizado por su riqueza temática y un elenco que refleja la vida de la gente común, se presentan con un espectáculo de danzas estilizadas, ágiles coreografías de artes marciales, mímica, ilusiones, música y canto folclórico. El notable espectáculo tradicional chino ofrece un amplio repertorio de lenguajes escénicos. Su exitosa trayectoria y su cálida recepción ha consolidado su posición como una compañía de artes escénicas destacada y representativa de la provincia de Zhejiang.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

12 de noviembre, 18:00 hrs.

Entrada libre con boleto.

ALV se presentará en Estudio Diana. ESPECIAL.

ALV

Chaparro Salazar y Lalo Villar llegan al escenario tapatío con su exitoso podcast ALV (Aguanta La Vara), donde presentarán un hilarante espectáculo en vivo, en el que además grabarán un capítulo especial. Disfruta de esta original experiencia, en la que seguramente te divertirás.

Estudio Diana.

16 de noviembre, 21:30 hrs.

$350.

Otros Eventos

Kurt se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

El Sótano

Teatro Galerías. 10 de noviembre, 19:00 y 21:30 hrs. $300, $400 y $500.

Cuarteto de Nos

Teatro Diana. 10 de noviembre, 21:00 hrs. De $600 a $1,200.

Gangnam K-Pop Contest

Teatro Galerías. 11 de noviembre, 16:00 hrs. $300, $400 y $500.

Saló, o los 120 días de sodoma

Teatro Galerías. 11 de noviembre, 21:30 hrs. $330, $450 y $580.

Diana In-Versivo: El Kanka

Teatro Diana. 14 de noviembre, 20:30 hrs. $400.

Kurt

Teatro Diana. 16 de noviembre, 21:00 hrs. De $300 a $950.

XM