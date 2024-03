Adriana Medina: Trabajar para lograr un sueño

Adriana Medina es abogada de profesión y servidora pública desde hace 15 años. Recientemente renunció a su puesto de coordinadora general de Construcción de Comunidad de Tlajomulco de Zúñiga para competir por la candidatura de la diputación local del Distrito 12 por Movimiento Ciudadano, que abarca los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Su campaña como local iniciará formalmente el próximo 1 de abril y estará trabajando a marchas forzadas durante dos meses, con el objetivo de permanecer con el color naranja en el municipio y en el Estado.

Desde hace más de 20 años, de la mano de Enrique Alfaro, inició su carrera en la política como candidata a regidora por San Sebastián el Grande. Desde entonces se ha permitido reconocer a Tlajomulco. Tuvo la oportunidad de ser directora del Registro Civil en el mismo municipio. Fue la primera Diputada Local en la historia de Tlajomulco y de 2018 a 2021 Diputada Federal. Uno de sus planes y proyectos es trabajar desde el Congreso local por los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad y los ciudadanos, pero también formar y seguir formando estructuras políticas para y por mujeres.

¿A qué te dedicas actualmente?

“A recorrer las calles del Distrito 12, dialogar con los ciudadanos y ciudadanas, escuchar a las mujeres y dar todo mi esfuerzo y energía a la candidatura para ser Diputada Local del Distrito 12, pero también a mis hijas, a mi esposo, amigos y a mi equipo de trabajo”.

¿Cuál es su sueño profesional?

“Ser la primera mujer presidenta de Tlajomulco, y por supuesto, me estoy preparando día con día para alcanzarlo. También algo que me gusta mucho es la educación, y sin duda, me gustaría dar clases en alguna universidad del país, del estado, ¿por qué no? del mundo. También entre mis sueños, que es algo próximo a cumplirse, que vea la luz un libro sobre la "Mujer en la política en Jalisco” y ser una puerta para la mujer en la política”.

Desde tu posición como mujer en la política ¿Cuál es tu aporte para las mujeres?

“Considero que el aporte principal cuando una mujer está en la política es que se generan canales de comunicación directa para las mujeres. También como Diputada Local que concluyó en 2018, creamos y apoyamos el Observatorio contra la Violencia de las Mujeres, se impusó y se trabajó por la paridad horizontal en la designación de candidaturas a representantes populares en igualdad de condiciones a mujeres como hombres. Cuando fui delegada estatal de Mujeres en Movimiento, impulsé una infinidad de liderazgos de mujeres en el Estado, y eso me llena de mucho orgullo. Algo que vendría bien en ese parafraseo de ser puerta, sobre conquistar espacios y abrir esa puerta para que las mujeres participen y vean sus inquietudes y deseos velados en alguien que lucha por incluir y aperturar cada vez más espacios para la participación de la mujer en la política, el activismo o la vida pública”.

¿Qué te hace conectar con tu esencia femenina?

“Mis hijas, mi esposo, mi familia, mi trabajo, mi pasión y mi amor por la humanidad, por mi municipio”.

¿Algo que quieras agregar?

“Que en el Congreso de Jalisco continuaré luchando incansablemente por los derechos de las mujeres, por la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos, pero también que el mes de marzo es un mes donde debemos reflexionar sobre la mujer, recordar a nuestras mujeres tan valiosas y fuertes de nuestra historia. Finalmente, agregar una frase que me gusta mucho de Frida Kahlo: Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”.

