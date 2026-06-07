Zincolote: A la altura de Michelin

Zincolote se le llama al cesto que se usa para almacenar, secar y proteger las mazorcas en el campo después de su cosecha. Y tiene este nombre porque Zincolote es un proyecto de los premiados chefs Michelin Xrysaw Ruelas y Óscar Segundo, de Xokol y Nejayote, cuya cocina está enfocada a la veneración del maíz y donde lo transforman en verdaderas delicias, con una creatividad inigualable y una técnica magnífica.

Así pues, en marzo de 2026 abrieron esta nueva aventura, ubicada en Plaza La Perla, que cada día tiene una mayor oferta gastronómica.

El lugar, muy bien montado, tiene terraza, mesa comunal y barra. En barra puedes observar todo el movimiento de cocina y la elaboración de cada uno de los platillos, inspirados en cocina del Bajío y norteña, con recetas e ingredientes directos de cada lugar del que los toman.

La cocina está a cargo del chef Martín Rivera, quien por dos años estuvo al frente de Xokol como jefe de cocina, por lo que es un verdadero espectáculo ver el trabajo minucioso en cada platillo.

En compañía de Daniela, acudí a probar las delicias y aquí te platico. Iniciamos con un taco de fideo seco con camarón ($150), con una tortilla recién hecha de maíz bicolor. Sartenean al momento un poco de fideo del número dos, del que no es tan fino pues, y añaden un par de camarones que embarran de un adobo de chiles secos y ponen al grill. Montan y rallan queso de oveja añejo para dejar esta joya llena de sabor y tradición.

Seguimos con el taco de frijol con veneno y asado de puerco ($200). El asado se prepara con una mezcla de chiles cascabel y ancho de Cd. Valles, SLP. Para que tome su sabor original, la carne en cubos de lomo y costilla; éste lo confeccionan con una tortilla de harina hecha al momento y es de tamaño más generoso. En su base, unos muy buenos frijoles refritos con un poco de la grasa de la carne (veneno) y una buena cantidad de esta deliciosa carne, que al morder empieza a desbaratarse y acabas paseando la tortilla por todo el plato, recogiendo los escurridos.

Para terminar compartimos un empalme de lechón ($300). Este es un platillo con dos tortillas (como una sincronizada, pues) y en su centro los rellenan con carnita súper sabrosa de lechón cocinado al punto, bien deshebrado y sin crocantes. Bañan esta confección con una salsa clara de chile manzano, de picor lejano, y unas líneas de jocoque para amortiguar cualquier mal pensamiento, haciendo que te enfoques en lo que acabas de probar. Delicioso platillo.

Casi olvido comentarles que te reciben con una cortesía de frijoles y jocoque con tortillas infladitas recién hechas. Es espectacularmente sencilla y podría ser hasta una entrada que te cobraran.

Estaremos atentos porque pronto tendrán desayunos; seguro estarán entre mis favoritos, ya te contaré.

Zincolote no vende tacos, no es una taquería, es un lugar que vende experiencia gourmet al más alto nivel.

Larga vida, Zincolote.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Zincolote

Comida: 5

Lugar: 5

Servicio: 5

D: Av. Mariano Otero 3000-int. B-112, Kodak, Zapopan, Jalisco.

H: Lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, viernes de 1:00 pm a 10:00 pm, sábado de 2:00 pm a 10:00 pm y domingo de 2:00 pm a 9:00 pm

@zincolote

T: 3313828591.