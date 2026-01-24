Volvo EX60 2027: El inicio de una nueva etapa

Aunque su estrategia de “solo vehículos eléctricos” ya no es completamente viable a la fecha, Volvo nos muestra su nueva apuesta impulsada por baterías: la EX60 2027, una SUV que representa más que un nuevo modelo.

No solo se trata de una modernización en su lenguaje de diseño, refinando los detalles estéticos ya muy conocidos de la marca, como las luces delanteras y su firma en forma del “Martillo de Thor”, o las calaveras verticales de LED y líneas elegantes en toda la carrocería, ahora prescindiendo hasta de manijas en las puertas —que no tienen marco— gracias a unos actuadores eléctricos disimulados en la base de la ventana.

Tampoco se centra en el minimalismo interior, jactándose de su herencia escandinava que logra mezclar materiales de gran factura con superficies, formas elegantes y soluciones ingeniosas, integradas en una cabina muy espaciosa en ambas filas y maletero, gracias a su plataforma eléctrica que aprovecha muy bien el espacio interior.

La verdadera innovación viene de un planteamiento muy pensado desde su desarrollo, con una plataforma donde las baterías forman parte de la estructura para mayor rigidez y menor peso, así como la utilización de elementos complejos de aluminio fabricados en una sola pieza, que pueden reemplazar a muchos componentes.

Asimismo, la utilización de la inteligencia artificial (IA), combinada con hardware y software de última generación, promete una interacción poco vista en un vehículo, con la que se puede comunicar de una manera fluida y natural, gracias al entendimiento de premisas complejas para realizar funciones.

Además, el desarrollo propio de motores eléctricos y la utilización de los elementos avanzados de parte del Geely Group, permiten que la EX60 pueda combinar potencias de hasta 671 HP, con autonomías (dependiendo de la versión) que van hasta los hipotéticos 810 km, bajo el estándar WLTP y posibilidad de recuperar la pila en minutos, gracias a su alta capacidad de hasta 400 kW.

Todo esto sin dejar de lado la seguridad que caracteriza al fabricante sueco, con elementos como un sistema de cinturón de seguridad de múltiples ajustes que se adaptan a cualquier usuario, de la mano con las más avanzadas asistencias a la conducción.

Programada para iniciar su venta en Europa este mismo año, la EX60 nos deja en claro que los autos eléctricos pueden ser mejores en muchos aspectos —tal vez en todos— a los de combustión, pero es la infraestructura la que aún no está a la altura.