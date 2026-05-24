Valle de Bravo, el refugio perfecto para el Mundial

El Mundial del Futbol ya está tocando la puerta intensamente para su inauguración el próximo jueves 11 de junio. Se vienen días donde turistas nacionales y extranjeros estarán visitando las tres sedes en el país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Si eres de los viajeros que están checando qué hacer después de ver los partidos del futbol, y quieres concentrarte en experiencias de aventura y naturaleza, puedes viajar a Valle de Bravo, un destino con oferta turística para los amantes de las actividades deportivas y relajación.

Sin duda alguna, este Pueblo Mágico puede ser tu refugio perfecto para desconectarte de la rutina y disfrutar del aire puro del bosque, especialmente en estos días llenos de calor.

Para que tu estancia sea más placentera y con buenas opciones a realizar, te compartimos cinco experiencias que puedes hacer en Valle de Bravo durante estos días de fiebre mundialista.

¿Volar en parapente? Sin duda, es una actividad que vale la pena, imagínate ver la panorámica de casi todo el Pueblo Mágico, entre ella la maravillosa vista de su lago y bosque. El costo por persona oscila en los dos mil 100 pesos por persona e incluye vuelo tándem con instructor profesional, transporte local al punto de despegue, equipo de seguridad completo (casco y arnés), seguro de pasajero y evidencia digital de tu aventura (foto y video). La duración del vuelo es de 15 a 20 minutos aproximadamente.

Los paisajes de Valle de Bravo son dignos de ser admirados por las tardes CORTESÍA

Si eres de las personas que le gusta más la actividad del agua, tenemos una excelente opción: un paseo en velero por el lago es uno de los imperdibles. Durante este paseo por la presa Miguel Alemán podrás admirar desde el agua el famoso Mirador La Peña, la zona de Avándaro y los frondosos cerros boscosos. Esta actividad ronda aproximadamente entre los mil 300 a los dos mil 600 pesos la hora, dependiendo el número de personas.

Visitar Valle de Bravo y no hacer senderismo es como no visitar el destino. Realizar una caminata por los senderos exclusivos del área natural protegida de Monte Alto y los bosques de pino-oyamel, será de lo mejor en tu vida. Entrarás en contacto con la naturaleza, olores y ruidos inigualables de un bosque vivo. La caminata tiene un nivel de dificultad principiante-intermedio y se puede acortar o alargar. Es importante contratar a un guía para que puedan llevarte seguro y respaldado. El costo aproximado por persona es desde los 300 a los 600 pesos.

Si quieres una caminata gratuita y relajada, en una zona llena de naturalidad, la cascada Velo de Novia es una parada obligatoria. Con más de 35 metros de altura, esta reserva natural es ideal para una caminata, paseo a caballo, rapel, o simplemente disfrutar de un picnic en familia o amigos. Este parque se encuentra a tan sólo 20 minutos en automóvil desde el embarcadero.

Siguiendo con más recorridos, ahora toca conocer el Centro Histórico. Es uno de los sitios predilectos para admirar la arquitectura de la zona mientras disfrutas una tarde tranquila en una de las bancas del jardín, comiendo una nieve o algún snack vallesano. Desde esta zona puedes ir conociendo diferentes spots, museos y tiendas de artesanías.

Aunado a las experiencias antes señaladas, en el Pueblo Mágico habrá la oportunidad de ver los partidos a través de una pantalla que se instalará en La Velaria, un recinto importante del destino para poder convivir y apoyar a tu selección favorita.