Las micas de cristal se promocionan como un accesorio esencial para mantener en buen estado la pantalla táctil del teléfono y preservar su funcionamiento. No obstante, su uso no siempre resulta tan beneficioso como parece.

En Techbit explican los motivos por los que conviene tener precaución con este tipo de protectores y qué opciones más seguras pueden ayudarte a cuidar tu dispositivo sin comprometer su desempeño.

¿Por qué las micas de cristal pueden ser perjudiciales?

Aunque estos protectores ofrecen una buena defensa ante caídas o golpes, también pueden interferir con algunas funciones del celular.

Según información del portal Amevec, el cristal templado tiene un grosor mayor en comparación con otros tipos de vidrio, lo que le otorga una resistencia superior frente a los protectores de hidrogel, ampliamente disponibles en el mercado. Sin embargo, ese mismo grosor puede convertirse en un inconveniente, ya que puede ejercer presión sobre la pantalla táctil y provocar respuestas involuntarias o imprecisas al tacto.

Además, factores como el polvo, la humedad o el contacto con el agua pueden intensificar estas fallas, generando acciones no deseadas en la interfaz del dispositivo.

Pero esta no es la única desventaja. También se han identificado otros problemas derivados del uso de micas de cristal:

Pueden interferir con el sensor de huellas dactilares, afectando el sistema de seguridad del teléfono.

Si no se colocan correctamente, podrían distorsionar la calidad de la cámara frontal.

En algunos casos, aumentan la sensibilidad de la pantalla, lo que provoca toques o movimientos involuntarios.

Reducen dicha sensibilidad, dificultando la respuesta al tacto.

Pueden alterar el brillo o la iluminación de la pantalla, lo que afecta la visibilidad.

En menor medida, incluso podrían incrementar la temperatura del dispositivo, sobre todo si se expone al sol o a fuentes de calor.

Formas seguras de proteger tu pantalla sin recurrir al cristal

Si bien las micas de cristal ofrecen protección ante impactos, también pueden generar fallas en el sistema táctil. Por fortuna, existen alternativas más equilibradas para resguardar tu celular sin comprometer su funcionalidad.

Opta por protectores de pantalla más delgados, que mantengan la sensibilidad natural del táctil.

Elige fundas con tapa o con protección frontal integrada, ideales para evitar rayones o daños por caídas.

Evita colocar el teléfono boca abajo sobre cualquier superficie.

Usa un paño exclusivo para limpieza y retira suavemente el polvo o las partículas que se acumulen en los bordes.

Considera micas de plástico o de hidrogel, que también protegen contra impactos y rayaduras sin afectar la respuesta táctil.

Cuidar la pantalla del celular es importante, pero hacerlo con los accesorios adecuados puede marcar la diferencia entre conservar su rendimiento óptimo o comprometer sus funciones. Elegir materiales ligeros, flexibles y de buena calidad es la mejor manera de mantener tu dispositivo protegido y operativo por más tiempo.

BB