Estos son los hábitos nocturnos que te ayudarán a dormir mejor

El estilo de vida ajetreado que muchas personas suelen experimentar hoy en día contribuye a que la ansiedad y múltiples preocupaciones estén presentes a todas horas, lo que deriva en problemas para poder conciliar el sueño.Sin embargo, un buen descanso no es un factor que deba descuidarse, puesto que es fundamental para gozar de una buena salud, al igual que ejercitarse y llevar una dieta equilibrada: el cuerpo necesita descansar para recuperar energía.Según expertos, una buena rutina de sueño se compone de tres elementos; el primero es la cantidad de horas que se duerme, el segundo es la calidad del sueño (tener un sueño reparador e ininterrumpido) y por último, mantener un horario de sueño regular.Si quieres mejorar tus hábitos nocturnos, estos son algunos consejos recomendados por el National Institutes of Health.Hacer actividades relajantes antes de acostarte, como darte un baño o utilizar técnicas de relajación, puede promover un mejor sueño.