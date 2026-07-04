¿Te vas a casar? Estos son los requisitos y pasos para una boda por la iglesia católica

Dar el "sí, acepto" frente al altar es uno de los momentos más soñados por muchas parejas, pero el camino hacia el matrimonio religioso implica una serie de preparativos formales que van más allá de la fiesta. La Iglesia Católica solicita requisitos específicos para asegurar que ambos contrayentes comprenden y están preparados para asumir este compromiso de por vida.Si estás en pleno proceso de planeación o a punto de comprometerte, es vital que conozcas el protocolo y la documentación necesaria para que tu trámite fluya de manera perfecta.Para abrir tu expediente matrimonial en la parroquia que hayan elegido, es necesario recopilar una serie de certificados que avalen la vida sacramental y civil de ambos. Los requisitos obligatorios suelen ser:Una vez que se cuenta con la documentación, la pareja debe atravesar por un proceso de preparación espiritual y administrativa que incluye los siguientes pasos clave:Los párrocos y coordinadores eclesiásticos recomiendan acercarse a la iglesia elegida con al menos seis meses de anticipación a la fecha deseada.Este margen de maniobra es fundamental, ya que los trámites de actualización de fe de bautismo pueden demorar si fuiste bautizado en otra ciudad o estado, y los cupos para las pláticas prematrimoniales suelen llenarse rápido en ciertas épocas del año. Organizar estos detalles con tiempo les garantizará una experiencia libre de estrés rumbo al gran día.NG