¿Te vas a casar? Estos son los requisitos y pasos para una boda por la iglesia católica

Dar el "sí, acepto" frente al altar es uno de los momentos más soñados por muchas parejas, pero el camino hacia el matrimonio religioso implica una serie de preparativos formales que van más allá de la fiesta. La Iglesia Católica solicita requisitos específicos para asegurar que ambos contrayentes comprenden y están preparados para asumir este compromiso de por vida.

Si estás en pleno proceso de planeación o a punto de comprometerte, es vital que conozcas el protocolo y la documentación necesaria para que tu trámite fluya de manera perfecta.

Los documentos indispensables para el expediente

Para abrir tu expediente matrimonial en la parroquia que hayan elegido, es necesario recopilar una serie de certificados que avalen la vida sacramental y civil de ambos. Los requisitos obligatorios suelen ser:

Fe de bautismo actualizada: Este es el documento más importante. No sirve el acta original que te dieron de bebé; debes acudir a la iglesia donde te bautizaron y solicitar una "copia actualizada con nota marginal para matrimonio", la cual suele tener una vigencia de no más de 6 meses.

Este es el documento más importante. No sirve el acta original que te dieron de bebé; debes acudir a la iglesia donde te bautizaron y solicitar una "copia actualizada con nota marginal para matrimonio", la cual suele tener una vigencia de no más de 6 meses. Comprobantes de sacramentos: Se requiere presentar las actas o constancias de Primera Comunión y Confirmación de ambos contrayentes.

Se requiere presentar las actas o constancias de Primera Comunión y Confirmación de ambos contrayentes. Documentos de identidad: Acta de nacimiento original y copia, así como una identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Acta de nacimiento original y copia, así como una identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Fotografías : Normalmente se solicitan fotografías tamaño infantil de los novios.

: Normalmente se solicitan fotografías tamaño infantil de los novios. Acta de matrimonio civil: Si la pareja ya está casada por el civil, deben presentar el acta. Si la boda civil será a la par o días antes, se debe notificar al sacerdote.

El proceso paso a paso: De la presentación a las amonestaciones

Una vez que se cuenta con la documentación, la pareja debe atravesar por un proceso de preparación espiritual y administrativa que incluye los siguientes pasos clave:

La Presentación Matrimonial: Es una entrevista formal con el sacerdote de la parroquia a la que pertenece la novia o el novio. A esta cita deben acudir con testigos (generalmente familiares o amigos de años) que den fe de que ambos van por libre voluntad y sin impedimentos para casarse.

Es una entrevista formal con el sacerdote de la parroquia a la que pertenece la novia o el novio. A esta cita deben acudir con testigos (generalmente familiares o amigos de años) que den fe de que ambos van por libre voluntad y sin impedimentos para casarse. Pláticas prematrimoniales: Ambos deben asistir a un curso de preparación matrimonial. Al finalizar, se les entregará una constancia de asistencia que deberá anexarse a su expediente.

Ambos deben asistir a un curso de preparación matrimonial. Al finalizar, se les entregará una constancia de asistencia que deberá anexarse a su expediente. Las Amonestaciones: Durante tres domingos consecutivos, la iglesia publicará en su tablero o mencionará en misa la intención de la pareja de casarse. Esto se hace con el objetivo de que, si alguien conoce algún impedimento legal o moral para la unión, pueda notificarlo.

Durante tres domingos consecutivos, la iglesia publicará en su tablero o mencionará en misa la intención de la pareja de casarse. Esto se hace con el objetivo de que, si alguien conoce algún impedimento legal o moral para la unión, pueda notificarlo. La confesión: Como último paso de preparación espiritual antes de la ceremonia, se pide a los novios que acudan al sacramento de la reconciliación (confesión) uno o dos días antes de la boda.

Tiempos y recomendaciones clave

Los párrocos y coordinadores eclesiásticos recomiendan acercarse a la iglesia elegida con al menos seis meses de anticipación a la fecha deseada.

Este margen de maniobra es fundamental, ya que los trámites de actualización de fe de bautismo pueden demorar si fuiste bautizado en otra ciudad o estado, y los cupos para las pláticas prematrimoniales suelen llenarse rápido en ciertas épocas del año. Organizar estos detalles con tiempo les garantizará una experiencia libre de estrés rumbo al gran día.

NG