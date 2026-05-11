¡Amantes de la adrenalina y el lujo, agárrense de sus asientos! La legendaria firma italiana Lamborghini sacudió la industria automotriz al presentar oficialmente su más reciente joya: el Fenomeno Roadster.

Revelado ante miles de fanáticos durante la segunda edición de la Lamborghini Arena en Imola, este vehículo no es un simple lanzamiento: es una verdadera obra maestra que combina la rabia inconfundible de un motor de combustión con la precisión de la era eléctrica , consolidándose como el descapotable más rápido y codiciado jamás creado por la marca.

¿Cómo logra el Lamborghini Fenomeno Roadster superar a sus predecesores?

La magia radica en su revolucionario sistema híbrido HPEV, que fusiona un brutal motor V12 atmosférico de 6.5 litros con tres motores eléctricos de última generación. Trabajando en perfecta sincronía, entregan unos asombrosos 1080 CV de potencia total. Gracias a esta configuración, el auto se catapulta de 0 a 100 km/h en apenas 2.4 segundos. Y si buscas el límite, esta máquina supera holgadamente los 340 km/h, ofreciendo una experiencia a cielo abierto inigualable.

Para soportar este nivel de rendimiento extremo, los ingenieros italianos utilizaron un chasis de fibra de carbono multitecnológico completamente nuevo. Esta estructura avanzada es increíblemente ligera, pero cuenta con una rigidez excepcional que garantiza una maniobrabilidad digna de un piloto profesional.

Además, el equipo de diseño tomó la decisión de eliminar el canal S-duct de la versión Coupé, rediseñando por completo el flujo de aire para optimizar la aerodinámica. Así, el vehículo se mantiene pegado al asfalto incluso cuando se exprime al máximo su potencial en las rectas de los circuitos.

Diseño aeronáutico y un homenaje a la historia italiana: el habitáculo sigue al pie de la letra la filosofía "Feel Like a Pilot", inspirándose en las cabinas de aviones de combate con tres pantallas digitales y el icónico botón de encendido bajo una tapa roja.

Por fuera, el ejemplar deslumbró con su color Blu Cepheus, un tributo al primer descapotable de la marca, el Miura Roadster de 1968. Este tono contrasta con detalles en Rosso Mars, un guiño a la ciudad de Bolonia, creando una estética elegante e intimidante que roba miradas.

Datos clave que debes conocer sobre esta joya automotriz

Si quieres presumir tus conocimientos, aquí tienes unos tips rápidos y fascinantes del nuevo Lamborghini Fenomeno Roadster:

Es un modelo "Few-Off", lo que significa que está limitado a solo 15 unidades a nivel global.

Evoluciona directamente del Fenomeno Coupé de 2025 , adaptado para los amantes del viento.

, adaptado para los amantes del viento. Hereda el legado de descapotables especiales como el Reventón, el Centenario y el Sián.

Su sistema digital crea un entorno de alta tecnología centrado totalmente en el conductor, combinando materiales avanzados con controles de inspiración aeronáutica para una inmersión total.

¿Cuál es su precio y por qué es tan exclusivo?

Aunque la marca mantiene el costo oficial en estricto secreto para sus clientes VIP, los expertos de la industria estiman que supera con creces los varios millones de euros. Esta cifra astronómica refleja sus materiales exóticos y lo consolida como una pieza de colección instantánea cuyo valor seguirá aumentando con el tiempo. Sin duda, este lanzamiento marca un hito imborrable en la historia de los superdeportivos, demostrando que el futuro de la movilidad híbrida es tan emocionante y apasionante como siempre soñamos.

JM