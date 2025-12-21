Navidad 2025: Recetas de postres navideños

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, uno de los pilares más importantes de la celebración: la comida. Durante diciembre, los postres cobran un papel protagónico en reuniones familiares, intercambios y cenas especiales. Entre las opciones más populares destacan los postres navideños; por ejemplo las galletas navideñas, que no solo destacan por su sabor, sino porque se han convertido en una tradición que combina cocina, creatividad y convivencia.

Aunque las llamadas gingerbread cookies son muy conocidas en Estados Unidos y Europa, su preparación suele requerir melaza, un ingrediente difícil de conseguir en varios países de Latinoamérica. Por ello, esta versión de galletas de mantequilla especiadas se presenta como una alternativa práctica, con una masa fácil de manejar, ideal para estirar, cortar con moldes y decorar.

Receta de galletas navideñas

De acuerdo con el sitio especializado en recetas de cocina, Craving Journal, las galletas de mantequilla navideñas destacan por su textura suave y su sabor equilibrado, que permite incorporar especias o aromas sin complicaciones. Para su preparación se requieren ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier cocina.

Entre los principales ingredientes están:

Mantequilla sin sal a temperatura ambiente.

Azúcar.

Huevo.

Esencia de vainilla.

Harina de trigo.

Una pizca de sal.

De manera opcional, se puede añadir ralladura de limón o naranja para aportar un toque fresco y aromático.

El proceso inicia al cremar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Posteriormente se incorpora el huevo y la vainilla.

Una vez integrados, se añaden los ingredientes secos tamizados, mezclando con cuidado para no sobre trabajar la masa. Tras un reposo en refrigeración de al menos 30 minutos, la masa se estira y se corta con moldes de figuras navideñas. El horneado es breve, entre 8 y 12 minutos, a 180 grados centígrados, hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

El resultado son galletas firmes, pero delicadas, ideales para decorar una vez que se enfrían por completo.

¿Cómo decorar galletas navideñas?

Uno de los mayores atractivos de estas galletas es la posibilidad de personalizarlas. El glaseado real es la opción más utilizada, ya que permite crear líneas definidas, rellenos de color y detalles decorativos. Puede elaborarse con clara de huevo y azúcar glas o con merengue en polvo, ajustando la consistencia con pequeñas cantidades de agua.

Para decorar, se recomienda utilizar una manga pastelera con boquilla fina y trabajar con paciencia, dejando secar cada capa antes de añadir nuevos detalles. Esta técnica no solo mejora el acabado visual, sino que evita que los colores se mezclen.

Preparar galletas de mantequilla navideñas no solo ofrece un postre delicioso, sino también una actividad que fomenta la convivencia y el espíritu festivo. Ya sea para regalar, compartir en la mesa o acompañar una bebida caliente, estas galletas se consolidan como una opción clásica que nunca pasa de moda durante la Navidad.

