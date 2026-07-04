Eliminar por completo la sal de tu alimentación puede parecer una decisión saludable, pero también podría afectar funciones esenciales del organismo. Este mineral participa en procesos como el equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y el funcionamiento de los músculos, por lo que reducirlo en exceso no siempre es una buena idea.

La sal es necesaria para el funcionamiento del organismo

En los últimos años, el consumo de sal ha estado en el centro de las recomendaciones sobre alimentación saludable debido a su relación con la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que eliminarla por completo de la dieta puede provocar efectos negativos.

El principal componente de la sal de mesa es el sodio, un mineral indispensable para que el cuerpo funcione correctamente. Este nutriente ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, participa en la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, además de ser fundamental para la contracción muscular.

Por ello, aunque el exceso de sodio representa un riesgo para la salud, una cantidad insuficiente también puede generar problemas importantes.

¿Qué ocurre cuando el cuerpo recibe muy poco sodio?

Cuando una persona deja de consumir sal durante un periodo prolongado, el organismo comienza a resentir la falta de sodio. Uno de los primeros cambios puede ser la aparición de fatiga, ya que el equilibrio de los electrolitos se altera y las células no funcionan con la misma eficiencia.

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También es común experimentar debilidad muscular, debido a que el sodio interviene directamente en la comunicación entre los nervios y los músculos. En algunos casos, la disminución excesiva de este mineral puede ocasionar dolores de cabeza, dificultad para concentrarse e incluso episodios de mareo, especialmente si también existe una pérdida importante de líquidos por sudoración o actividad física intensa.

La falta de sal también puede afectar al cerebro

El sodio desempeña un papel esencial en el sistema nervioso. Cuando sus niveles disminuyen demasiado, el organismo puede desarrollar una condición conocida como hiponatremia, caracterizada por una concentración anormalmente baja de sodio en la sangre.

Esta alteración puede provocar síntomas como:

Confusión.

Náuseas.

Cansancio extremo.

Calambres musculares.

Dolor de cabeza.

Mareos.

En situaciones más graves, la hiponatremia puede convertirse en una emergencia médica que requiere atención inmediata.

No toda la sal que consumes proviene del salero

Uno de los aspectos que suelen pasar desapercibidos es que la mayor parte del sodio que consume la población no proviene de la sal añadida a los alimentos durante la preparación. Muchos alimentos procesados, embutidos, sopas instantáneas, botanas, panes industriales y comidas preparadas contienen cantidades elevadas de sodio, incluso cuando su sabor no parece especialmente salado.

Por ello, reducir el consumo de estos productos suele ser una estrategia más efectiva que eliminar completamente la sal utilizada en la cocina.

¿Quiénes deben tener mayor cuidado con el consumo de sal?

Las recomendaciones sobre el consumo de sodio no son iguales para todas las personas. Quienes viven con hipertensión arterial, enfermedades renales o algunos padecimientos cardiovasculares suelen recibir indicaciones específicas de sus médicos para controlar la cantidad de sal que consumen.

En cambio, personas que realizan actividad física intensa, trabajan en ambientes con altas temperaturas o pierden grandes cantidades de sudor pueden tener necesidades distintas, ya que eliminan sodio de manera natural. Por ello, cualquier cambio importante en la alimentación debe realizarse bajo la orientación de un profesional de la salud.

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Tips rápidos para consumir sal de forma equilibrada

Si buscas cuidar tu salud sin eliminar completamente este mineral, toma en cuenta estas recomendaciones:

Evita retirar la sal por completo sin indicación médica.

Reduce el consumo de alimentos ultraprocesados, ya que suelen aportar grandes cantidades de sodio.

Lee las etiquetas nutricionales para conocer el contenido de sodio de los productos.

Prefiere alimentos frescos como frutas, verduras y proteínas naturales.

Consulta a un profesional de la salud antes de hacer cambios drásticos en tu alimentación.

Mantente bien hidratado, especialmente durante el ejercicio o en temporadas de calor.

Más que eliminar la sal, los especialistas coinciden en que el objetivo debe ser mantener un consumo equilibrado de sodio. El organismo necesita este mineral para realizar funciones esenciales relacionadas con el sistema nervioso, los músculos y el equilibrio de líquidos. Sin embargo, consumirlo en exceso también incrementa el riesgo de desarrollar problemas como la hipertensión arterial.

La clave está en encontrar un punto medio: limitar los alimentos con alto contenido de sodio, mantener una alimentación variada y seguir las recomendaciones médicas cuando exista alguna condición de salud que requiera un control más estricto. Así, el cuerpo podrá aprovechar los beneficios del sodio sin exponerse a los riesgos derivados tanto del exceso como de la deficiencia.

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