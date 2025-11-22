Para los que vivimos al poniente de la ciudad, este es un lugar que merecerá el viaje. Una vez anotado, el Waze te lleva a este sitio que queda en una esquina y en la planta alta de unos locales. Tiene un pequeño letrero, por lo que casi no lo ves. Una cadena delimita la entrada y nos dice que aquí se arma la fila grande, y es que no es para menos: sus delicias son confeccionadas con esmero y recetas originales.

Iniciaron en 2021 en la cochera de su casa, como todo buen negocio inicia, y un año más tarde se cambiaron a este local, donde operan desde entonces. Tienen un pequeño salón y una terraza que se antoja más, aunque a mí me tocó salón.

En compañía de Daniela acudí a Salar por recomendación de mi querida Ana Gaby Baeza, quien me dijo: “No te los puedes perder”. Así pues, y con ganas de unos buenos mariscos con recetas propias, emprendí mi camino y aquí te cuento qué tal nos fue.

Iniciamos con una tostada de aguachile zarandeado ($55). La presentan en platito hondo rebosado en su salsa, como para que tú te la prepares; de esta manera tu tostada siempre está crujiente y es más fácil compartir. Su zarandeado lo elaboran con siete chiles y deja una salsa muy rica en sabor; se siente el adobo y un dejo cítrico muy marcado. Sus camarones (tres) los presentan en corte mariposa; acompañan con unas lajas de aguacate, cebolla en corte pluma y hojas de cilantro. Una entrada magnífica con un sabor digno de pregonar.

Seguimos con el espíritu compartidor con un chicharrón de tiburón ($130). Este lo preparan con pescado basa, que es uno de los más sencillos; muy bien rebozado y frito hasta quedar muy crujiente. Lo presentan en plato trinche de peltre, acompañado con unas rodajas de pepino persa, limón y una tacita con su salsa maestra, que es excepcional y muy rica, a base de salsa ponzu con un poco de Tabasco, haciéndola cítrica, picosa, adictiva y dulce. Muy bien lograda y de excelente sabor.

Llegó un buen taco dorado ($25). Lo tienen de camarón, de pulpo o mixto. Yo lo pedí mixto a ver qué tal. Lo sirven en plato hondo, bañado en una salsa de tomate como de torta ahogada, cebolla morada y una rebanada de aguacate. Muy tronador y con un preparadito muy sencillo a base de tomate con las proteínas. Muy cumplidor.

Para no dejar a la solitaria con hambre, por último disfrutamos unos camarones Chamusca2 ($140). Estos los preparan enteros, en corte mariposa, con ceniza de habanero que tateman hasta dejar ennegrecido totalmente, ya que el fin último es que te sepan a humo, logrando así un sabor sinigual. Los presentan en plato trinche y con una salsita al centro a base de tipo macha con perejil, ajo y sal ahumada. Lo acompañan con rodajas de limón, pepino persa y cilantro. Una nueva experiencia gastronómica para disfrutar.

Larga vida a Salar, comedor de playa.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4.5

Salar Comedor de Playa

Domicilio: C. Bernardo Reyes 996, Jardines de Los Poetas, Guadalajara.

Horario: De miércoles a lunes, de 2:00 pm a 7:00 pm.

IG: @salarcomedordelplaya

Teléfono: 3315753437

CT