Qué tan saludable es escuchar música todos los días y cómo se relaciona con el comportamiento alimenticio de las personas

La música tiene la capacidad de acompañar algunos de los momentos más importantes de nuestra vida. Puede ayudarnos a concentrarnos, relajarnos, hacer ejercicio e incluso mejorar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que sus efectos podrían ir más allá de las emociones y alcanzar un aspecto tan cotidiano como la forma en que comemos.

Aunque solemos pensar que nuestras decisiones alimentarias dependen únicamente del hambre o de nuestros gustos personales, la realidad es mucho más compleja. Los especialistas señalan que factores externos como la iluminación, los aromas, la temperatura e incluso los sonidos que nos rodean pueden modificar la experiencia de una comida.

En ese contexto, la música ha despertado el interés de diversos investigadores que buscan comprender cómo las señales auditivas influyen en nuestro comportamiento alimentario. Los resultados muestran que el ritmo, el volumen e incluso el género musical pueden afectar la velocidad con la que comemos, el tiempo que permanecemos en la mesa y la percepción que tenemos de ciertos alimentos.

Algunos estudios han encontrado que los ambientes con música a un volumen más elevado suelen favorecer un mayor consumo de alimentos y bebidas. Una de las hipótesis es que los sonidos intensos generan un estado de mayor estimulación que puede influir de forma indirecta en los hábitos de consumo.

La música también puede cambiar el ritmo de una comida

Las investigaciones sugieren que las personas tienden a sincronizar parte de sus comportamientos con los estímulos que las rodean. Por ello, cuando una comida se desarrolla en un ambiente con música lenta, es posible que el ritmo de masticación y consumo también disminuya.

Por el contrario, las canciones más rápidas podrían favorecer comidas más dinámicas y acelerar ciertos comportamientos relacionados con la alimentación. Esto explicaría por qué algunos restaurantes utilizan cuidadosamente la música como parte de la experiencia que ofrecen a sus clientes.

Los científicos también han explorado cómo determinados sonidos pueden modificar la percepción del sabor. Aunque este campo continúa en desarrollo, existen evidencias de que algunas composiciones musicales pueden potenciar o suavizar ciertas sensaciones gustativas, alterando la experiencia subjetiva de los alimentos.

Más que comida: un efecto sobre el bienestar

La relación entre música y alimentación también pasa por las emociones. Está ampliamente demostrado que escuchar música puede influir en el estado de ánimo, y las emociones juegan un papel importante en la elección de alimentos y en la cantidad que consumimos.

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que escuchar música sea una herramienta efectiva para controlar el hambre emocional o prevenir episodios de sobrealimentación. Se trata de una línea de investigación prometedora, pero que aún requiere más estudios.

Lo que sí parece claro es que la música puede contribuir a crear experiencias alimentarias más agradables, favoreciendo la relajación y la interacción social durante las comidas. En otras palabras, no cambia únicamente lo que comemos, sino también la forma en que vivimos ese momento.

Por ello, la próxima vez que elijas una lista de reproducción para acompañar el desayuno, la comida o la cena, quizá estés haciendo algo más que ambientar el momento. Sin darte cuenta, también podrías estar modificando la manera en que tu cerebro percibe los alimentos y la experiencia de comer.

TG