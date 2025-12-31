Conforme se aproxima el cierre de 2025, han vuelto a circular las interpretaciones sobre las supuestas profecías de Nostradamus para el año 2026. Entre los presagios que más han llamado la atención se mencionan conflictos armados, la posible muerte de una figura de gran notoriedad y la aparición de fenómenos violentos asociados a enjambres, según lecturas contemporáneas de sus textos.

Las predicciones más comentadas para 2026

Uno de los pasajes más citados es el que señala: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal. Rouen, Evreux, el Rey no fallará”, frase que algunos intérpretes relacionan con el actual enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, aunque el texto no menciona lugares ni actores modernos de forma explícita.

Otra cuarteta que ha despertado inquietud es: “El gran enjambre de abejas surgirá en la emboscada nocturna”. Para quienes siguen las profecías del astrólogo francés, esta imagen simbólica podría aludir a ataques inesperados o a episodios de violencia colectiva, aunque el significado concreto de los insectos no resulta claro.

Asimismo, causó sorpresa la frase: “El gran hombre será derribado en un día por un rayo”, interpretada como la posible caída repentina de una personalidad ampliamente conocida a nivel mundial durante el próximo año.

A esto se suma el presagio: “Por el favor que la ciudad mostrará, el Tesino rebosará de sangre”, lo que ha generado especulación sobre posibles conflictos o episodios graves en la región de habla italiana de Suiza.

Advertencias atribuidas al cierre de 2025

Más allá de las predicciones para 2026, algunos textos atribuidos a Nostradamus también han sido vinculados con acontecimientos que podrían ocurrir antes de que concluya 2025. El astrólogo francés del siglo XVI habría advertido sobre una nueva pandemia y diversos escenarios de crisis global.

En ese contexto, se cita el pasaje: “Tras una larga guerra, todo el ejército se agotará, de modo que no encontrarán dinero para los soldados; en lugar de oro o plata, acuñarán cuero, latón galo y la media luna”, que suele interpretarse como una referencia al desgaste económico provocado por conflictos prolongados.

Finalmente, otro fragmento ampliamente difundido señala: “Cuando aquellos de las tierras de Europa vean a Inglaterra alzar su trono a sus espaldas, se desatarán guerras crueles. El reino estará marcado por guerras tan crueles, se alzarán enemigos internos y externos. Regresará una gran peste del pasado, no habrá enemigo más letal bajo los cielos”, lo que ha sido asociado con tensiones políticas, conflictos internos y el resurgimiento de enfermedades de gran impacto.

Estas interpretaciones, basadas en textos antiguos y de carácter simbólico, continúan generando debate y curiosidad entre quienes siguen las profecías atribuidas a Nostradamus.

