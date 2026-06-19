No estás perdiendo el argumento ni eres una persona débil. La psicología clínica revela hoy que este llanto es una respuesta biológica e inevitable ante la sobrecarga emocional.

El fenómeno ocurre principalmente porque el cerebro no distingue la tristeza del enojo extremo. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, el sistema nervioso autónomo se activa de inmediato, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina.

Esta reacción desencadena el mecanismo de lucha o huida, elevando el ritmo cardíaco y la tensión muscular de forma drástica. Al alcanzar una saturación de estímulos, la amígdala cerebral, que gestiona nuestras emociones, envía una señal de emergencia. Es en ese momento exacto cuando las lágrimas aparecen como una válvula de escape natural.

El llanto actúa como un regulador biológico diseñado para reducir los niveles de estrés en el organismo de manera acelerada.

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Qué nos dice la psicología sobre esta respuesta

Expertos en la conducta humana señalan que llorar durante una disputa responde de forma directa a las preguntas básicas de la comunicación y la supervivencia emocional:

¿Qué ocurre?: Una manifestación de impotencia, frustración o rabia acumulada que el cuerpo no logra procesar únicamente a través de las palabras.

Una manifestación de impotencia, frustración o rabia acumulada que el cuerpo no logra procesar únicamente a través de las palabras. ¿Quiénes lo experimentan?: Cualquier individuo con alta sensibilidad o baja tolerancia a la saturación emocional, aunque la empatía cognitiva juega un rol clave en la intensidad de la respuesta.

Cualquier individuo con alta sensibilidad o baja tolerancia a la saturación emocional, aunque la empatía cognitiva juega un rol clave en la intensidad de la respuesta. ¿Por qué pasa?: El llanto vierte hormonas de estrés y estimula la producción de oxitocina y endorfinas, las sustancias encargadas de devolver la calma al cuerpo.

El llanto vierte hormonas de estrés y estimula la producción de oxitocina y endorfinas, las sustancias encargadas de devolver la calma al cuerpo. ¿Cómo se manifiesta?: Comienza con un nudo en la garganta provocado por la glotis abierta, seguido de la secreción lagrimal involuntaria que interrumpe el habla.

"Llorar en una discusión no es una señal de sumisión, sino un proceso de homeostasis emocional para evitar un colapso mayor".

Estrategias psicosomáticas para gestionar la reacción

Si deseas mantener el control de la conversación sin que tu cuerpo reaccione de forma prematura, los especialistas recomiendan aplicar técnicas de inteligencia emocional aplicadas al diálogo de forma inmediata.

Aplica la respiración diafragmática: Inhala profundamente expandiendo el abdomen para activar el sistema nervioso parasimpático y frenar la adrenalina.

Inhala profundamente expandiendo el abdomen para activar el sistema nervioso parasimpático y frenar la adrenalina. Haz una pausa estratégica: Solicita un breve receso en la conversación; alejarte del estímulo reduce la intensidad de la respuesta en la amígdala cerebral.

Solicita un breve receso en la conversación; alejarte del estímulo reduce la intensidad de la respuesta en la amígdala cerebral. Nombra la emoción en voz alta: Decirle a la otra persona "estoy muy enojado, por eso lloro" ayuda a canalizar la energía a través del lenguaje verbal.

Decirle a la otra persona "estoy muy enojado, por eso lloro" ayuda a canalizar la energía a través del lenguaje verbal. Cambia el foco físico: Beber un vaso de agua obliga a tragar, lo que relaja los músculos de la garganta y disminuye la sensación de ahogo.

Beber un vaso de agua obliga a tragar, lo que relaja los músculos de la garganta y disminuye la sensación de ahogo. Evita juzgar el proceso: Aceptar que tu cuerpo procesa el conflicto de esa manera reduce la ansiedad secundaria que provoca el hecho de llorar.

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Comprender que este proceso pertenece a la neurobiología del comportamiento nos permite liberar la culpa. La próxima vez que te suceda, recuerda que tu cerebro solo está intentando protegerte del exceso de tensión, buscando restablecer el equilibrio interno de la manera más rápida que conoce.

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