La prosopometamorfopsia es un trastorno de la percepción visual de origen neurológico sumamente inusual. Quienes lo padecen experimentan una distorsión severa donde las facciones de las personas sufren deformaciones drásticas, mostrando rasgos exagerados que los pacientes suelen describir como demoníacos.

Esta condición médica no se trata de una enfermedad mental, esquizofrenia o un brote psicótico, sino de un problema específico de procesamiento en el sistema visual del cerebro. El diagnóstico afecta a un número extremadamente reducido de personas a nivel global.

Los reportes clínicos e investigaciones se han estudiado a fondo en instituciones académicas de prestigio mundial como la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, donde los científicos analizan cómo los afectados perciben ojos caídos, bocas estiradas de forma antinatural o narices desproporcionadas.

¿Por qué y cómo ocurre esta distorsión visual?

La raíz de esta extraña condición se localiza en regiones de la corteza cerebral muy específicas que se encargan de la identificación y procesamiento de rostros, principalmente en el giro fusiforme y el complejo occipital de caras. Cuando estas áreas fallan, el reconocimiento se quiebra por completo.

Las alteraciones en estas zonas del cerebro pueden desencadenarse por diversas razones médicas directas. Entre las causas más comunes documentadas por la neurología se encuentran los traumatismos craneoencefálicos severos, los infartos cerebrales o la presencia de tumores en el lóbulo temporal.

También se han registrado casos vinculados a crisis de epilepsia o migrañas con aura muy intensas, situaciones donde la distorsión del entorno es temporal y desaparece una vez que el episodio neurológico concluye.

Un aspecto clínico fascinante y documentado en revistas especializadas como The Lancet es que, en ciertos pacientes, la deformidad de los rasgos faciales solo ocurre cuando miran caras reales en persona. Si observan una fotografía digital en una pantalla o un retrato impreso en papel, las facciones lucen totalmente normales.

ESPECIAL/IAGEMINI

Diagnóstico y abordaje clínico de una realidad alterada

¿Cuándo y dónde se busca asistencia ante este mal? El proceso de identificación médica comienza cuando el paciente acude con urgencia a un especialista en Neurología o un neurooftalmólogo tras notar que su percepción visual ha cambiado drásticamente de un momento a otro.

Para descartar daños estructurales graves en la masa encefálica del paciente, los equipos médicos realizan estudios de imagen avanzados como la Resonancia Magnética Funcional (RMNf), buscando detectar lesiones físicas, microinfartos previos o asimetrías en el flujo sanguíneo.

El tratamiento clínico actual no cuenta con una cura quirúrgica específica o un fármaco directo para eliminar la prosopometamorfopsia, por lo que los esfuerzos de la medicina se centran exclusivamente en atender de raíz la causa subyacente que originó el daño en el tejido cerebral del individuo.

Puntos clave sobre esta condición neurológica:

Origen neurobiológico: No es un problema psiquiátrico; el origen real está localizado en un fallo del procesamiento visual dentro del cerebro.

Distorsión selectiva: El trastorno afecta de manera exclusiva a las facciones humanas, dejando intactos los objetos inanimados del entorno.

Efecto fotográfico curioso: En casos muy específicos, las distorsiones de aspecto demoníaco desaparecen al mirar retratos bidimensionales estáticos.

Desencadenantes variados: Puede surgir súbitamente tras un golpe fuerte en la cabeza, un accidente cerebrovascular o debido a tumores alojados.

Detección especializada: Requiere el uso de tecnología avanzada de escaneo cerebral para ubicar la lesión exacta dentro del sistema nervioso central.

El impacto psicológico y social de vivir con el trastorno

El aislamiento social severo es una de las consecuencias inmediatas y más graves para quienes viven con este diagnóstico. El temor constante a interactuar con otras personas o el impacto emocional de no poder reconocer de forma natural los rostros de sus propios familiares genera altos niveles de ansiedad y depresión.

Organizaciones de apoyo y clínicas de neurociencia continúan recopilando datos sobre estos casos aislados para desarrollar terapias visuales adaptativas que utilicen software o filtros de color especiales, ayudando a los pacientes a reentrenar su mente y recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad en sus vidas diarias.

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