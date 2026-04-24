¿Quién no ha salido corriendo al salón de belleza después de un corazón roto o al terminar una etapa súper intensa? Cortarnos el pelo para "cerrar ciclos" se ha convertido en el cliché más fabuloso y real de nuestra generación. Y es que, seamos sinceras, ver caer esos mechones al piso en nuestra vida cotidiana se siente como si nos quitaran un peso enorme de encima. No es solo una cuestión de vanidad o de querer lucir un corte de infarto para las selfies; es un acto de amor propio donde le decimos al universo: "¡Estoy lista para lo que sigue, con una vibra totalmente renovada para mis nuevos comienzos!".

Por qué cortarnos el pelo es el mejor ritual para cerrar ciclos. UNSPLASH.COM

Aunque parezca una moda nacida en redes sociales, este ritual tiene raíces súper profundas y místicas. En muchísimas culturas ancestrales, desde las tribus nativas americanas hasta las antiguas tradiciones asiáticas, el cabello es visto como una extensión de nuestro espíritu y un archivo físico que guarda nuestras memorias, energías y emociones. Por eso, cuando pasamos por un duelo o un cambio drástico, cortar el pelo es un acto simbólico de liberación. ¡Literalmente estamos cortando los lazos con el pasado para dejar que florezca una nueva versión de nosotras mismas, mucho más fuerte y radiante!

Claro que hay otros rituales de cierre que amamos, como hacernos ese tatuaje súper aesthetic que significa renacer, o comprarnos un vuelo de último minuto a la playa con nuestras besties. Sin embargo, el corte de cabello tiene una magia instantánea que no se compara con nada. Mientras que un viaje se acaba y un tatuaje lleva tiempo de sanación (¡y a veces duele!), el cambio de look te da una gratificación inmediata. Te miras al espejo y ¡boom!, hay una nueva tú devolviéndote la mirada, lista para conquistar el mundo. Es un reinicio rápido, accesible y súper empoderador.

Por qué cortarnos el pelo es el mejor ritual para cerrar ciclos. UNSPLASH.COM

Entonces, ¿realmente funciona? ¡Totalmente! Los expertos en psicología lo relacionan con tomar el control de nuestra vida frente a la incertidumbre, pero nosotras preferimos llamarlo "magia de salón". Cambiar nuestra imagen externa manda un mensaje súper poderoso a nuestro cerebro de que una nueva era ha comenzado, dándonos ese empujoncito de confianza que tanto necesitamos. Así que, si estás dudando en hacerte ese flequillo o teñirte de cobrizo para dejar atrás lo que ya no suma, ¡anímate! Las tijeras son tus mejores aliadas para soltar el pasado y darle la bienvenida a todo lo hermoso que el futuro tiene preparado para ti.

MR