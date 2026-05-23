¿Picadura inofensiva o urgencia médica? Señales de alerta por insectos que no debes ignorar

Las actividades al aire libre, los paseos por el bosque y las tardes en el jardín aumentan el riesgo de sufrir picaduras de insectos. Aunque la gran mayoría de estos encuentros solo causan molestias leves y temporales, algunas picaduras pueden desencadenar reacciones alérgicas graves o transmitir enfermedades.

La doctora Victoria Catherine Weston, una reconocida especialista en Medicina de Emergencia y Atención Inmediata de Northwestern Medicine, advierte sobre los peligros de un mal manejo de estas lesiones en casa. A menudo, las personas cometen errores básicos que complican el cuadro clínico.

"Trate de no rascarse una picadura ni apretar un aguijón", señala la experta. Esta simple acción, que suele ser nuestro primer instinto para aliviar la picazón, puede empeorar la inflamación, liberar más veneno en el torrente sanguíneo o provocar infecciones secundarias severas en la piel.

¿Cuándo una picadura se convierte en una emergencia?

La mayoría de las picaduras de mosquitos, abejas o arañas comunes mejoran en unos pocos días con cuidados básicos. Sin embargo, es de vital importancia saber qué síntomas requieren atención médica inmediata, dónde buscar ayuda y cuándo acudir a la sala de urgencias más cercana.

Si tú o un familiar presentan dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho, hinchazón repentina en los labios, el rostro, la garganta o la lengua, debes llamar al 911 de inmediato. Otros signos de alarma incluyen mareos, desmayos o una urticaria que se propaga rápidamente por el cuerpo. Estos son síntomas clásicos de anafilaxia, una reacción alérgica severa que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

Además, es fundamental recordar quiénes son más vulnerables. Grupos específicos como los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados, diabetes o enfermedades cardíacas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones tras una picadura.

Guía rápida para identificar a tu atacante y actuar a tiempo

Conocer exactamente qué tipo de insecto te picó ayuda a definir el mejor tratamiento a seguir. Te explicamos cómo identificar las mordeduras y picaduras más comunes durante esta temporada:

Mosquitos: Son los culpables más frecuentes. Dejan ronchas rojas o rosadas y elevadas que pican intensamente durante tres o cuatro días. Suelen desvanecerse en una semana. Recuerda que son más activos al amanecer y al atardecer.

Son los culpables más frecuentes. Dejan ronchas rojas o rosadas y elevadas que pican intensamente durante tres o cuatro días. Suelen desvanecerse en una semana. Recuerda que son más activos al amanecer y al atardecer. Garrapatas: Estos pueden ser más pequeños que una semilla de sésamo, por lo que es difícil detectarlos. Suelen esconderse en zonas cálidas del cuerpo como las axilas, detrás de las rodillas o alrededor de las orejas. Si notas un sarpullido en forma de diana (un círculo rojo con un punto central) o presentas fiebre, busca ayuda médica de inmediato, ya que podrían transmitir enfermedades graves.

Estos pueden ser más pequeños que una semilla de sésamo, por lo que es difícil detectarlos. Suelen esconderse en zonas cálidas del cuerpo como las axilas, detrás de las rodillas o alrededor de las orejas. Si notas un sarpullido en forma de diana (un círculo rojo con un punto central) o presentas fiebre, busca ayuda médica de inmediato, ya que podrían transmitir enfermedades graves. Abejas, avispas y avispones: Causan un dolor agudo y enrojecimiento que dura un par de horas, seguido de hinchazón y picazón. Las abejas dejan su aguijón en la piel, mientras que las avispas pueden picar varias veces.

Causan un dolor agudo y enrojecimiento que dura un par de horas, seguido de hinchazón y picazón. Las abejas dejan su aguijón en la piel, mientras que las avispas pueden picar varias veces. Hormigas: Generan una sensación de ardor y dolor inmediato. En un lapso de 24 horas, pueden aparecer ampollas blancas llenas de líquido que pican y duran hasta 10 días.

Generan una sensación de ardor y dolor inmediato. En un lapso de 24 horas, pueden aparecer ampollas blancas llenas de líquido que pican y duran hasta 10 días. Arañas: La mayoría de las mordeduras de araña no logran atravesar la piel humana y son inofensivas. Sin embargo, la mordedura de una araña venenosa, como la viuda negra, exige atención médica urgente si se presenta dolor intenso, calambres musculares o sudoración excesiva.

Mantener la calma, evitar los remedios caseros de dudosa procedencia y actuar con información basada en evidencia médica es la mejor manera de disfrutar del aire libre sin que los insectos arruinen tu día.

Con información de "Can Bug Bites and Stings Make You Sick?" y recomendaciones de la Dra. Victoria Catherine Weston, publicados por Northwestern Medicine (nm.org).

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF