Durante años se creyó que el cardio era el enemigo de quienes buscaban aumentar masa muscular. Sin embargo, nuevas estrategias de entrenamiento demuestran que ambos objetivos pueden coexistir. La clave no está en eliminar el cardio, sino en saber cuándo, cómo y cuánto hacerlo.

El mito que persigue a los amantes del gimnasio

En el mundo del fitness existe una idea muy extendida: si quieres ganar músculo, debes evitar el cardio. Esta creencia ha llevado a muchas personas a abandonar actividades como correr, andar en bicicleta o realizar sesiones de alta intensidad por temor a perder masa muscular.

Sin embargo, especialistas en entrenamiento deportivo, hipertrofia muscular y acondicionamiento físico señalan que el problema no es el cardio en sí, sino la forma en que se integra dentro de una rutina de ejercicio.

La pregunta ya no es si es posible combinar ambos objetivos, sino cómo hacerlo de manera eficiente.

¿Qué ocurre cuando haces cardio y buscas hipertrofia?

La hipertrofia es el proceso mediante el cual los músculos aumentan de tamaño como respuesta al entrenamiento de fuerza.

Tradicionalmente, se pensaba que el cardio interfería con este proceso porque el cuerpo debía adaptarse simultáneamente a dos estímulos diferentes: resistencia cardiovascular y crecimiento muscular.

Sin embargo, la evidencia y la experiencia de entrenadores muestran que ambos sistemas pueden complementarse cuando existe una planificación adecuada. El cardio ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular, favorece la recuperación entre sesiones y contribuye al control de la composición corporal.

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La intensidad marca la diferencia

Uno de los factores más importantes es la intensidad del ejercicio cardiovascular. No todos los tipos de cardio generan el mismo impacto sobre el organismo. Las sesiones moderadas o estratégicamente programadas suelen ser más compatibles con los objetivos de ganancia muscular que los entrenamientos excesivamente largos o realizados con demasiada frecuencia.

Por ello, muchos programas de acondicionamiento físico combinan ejercicios de fuerza con actividades cardiovasculares sin comprometer el desarrollo muscular.

El momento adecuado para hacer cardio

El cuándo puede ser tan importante como el cómo. Muchos entrenadores recomiendan priorizar el entrenamiento de fuerza cuando el objetivo principal es ganar masa muscular. Posteriormente puede añadirse una sesión cardiovascular moderada o realizarla en horarios distintos.

Esta estrategia permite que la energía disponible se destine primero a los ejercicios que estimulan directamente la hipertrofia. Además, ayuda a reducir la fatiga acumulada durante la sesión.

Beneficios del cardio para quienes buscan músculo

Aunque a menudo se presenta como un rival del crecimiento muscular, el cardio también aporta ventajas importantes.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Mejora de la salud cardiovascular.

Mayor resistencia física.

Recuperación más eficiente entre entrenamientos.

Mejor circulación sanguínea.

Apoyo en el control del porcentaje de grasa corporal.

Estas ventajas pueden favorecer indirectamente el rendimiento dentro del gimnasio y facilitar el progreso a largo plazo.

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La alimentación sigue siendo fundamental

Ninguna estrategia de entrenamiento funciona de manera aislada. La ganancia muscular depende en gran medida de factores relacionados con la nutrición y la recuperación. Quienes realizan cardio y entrenamiento de fuerza simultáneamente deben prestar especial atención al consumo adecuado de proteínas, carbohidratos y calorías.

Sin una alimentación suficiente, el cuerpo puede tener dificultades para recuperarse y desarrollar tejido muscular. Conceptos como proteína, síntesis muscular, balance energético y recuperación deportiva forman parte de cualquier programa orientado al aumento de masa muscular.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta combinación?

La integración del cardio con el entrenamiento de fuerza puede resultar útil para diferentes perfiles. Desde personas que buscan mejorar su condición física general hasta atletas recreativos interesados en desarrollar músculo sin descuidar su salud cardiovascular.

También puede ser una alternativa para quienes desean mantener un estilo de vida activo sin enfocarse exclusivamente en un único tipo de entrenamiento.

Consejos para combinar cardio y músculo

Si buscas desarrollar masa muscular sin abandonar el ejercicio cardiovascular, considera estas recomendaciones:

Prioriza el entrenamiento de fuerza si tu objetivo principal es ganar músculo.

Evita sesiones de cardio excesivamente largas o frecuentes.

Mantén una alimentación acorde a tus necesidades energéticas.

Respeta los tiempos de recuperación.

Ajusta la intensidad del cardio según tus objetivos.

Mantén una rutina constante y progresiva.

Escucha las señales de tu cuerpo para evitar el sobreentrenamiento.

La clave está en el equilibrio

Conceptos como hipertrofia, cardio, entrenamiento de fuerza, fitness, rendimiento deportivo y salud cardiovascular ya no se consideran incompatibles dentro de la preparación física moderna.

Lejos de ser enemigos, ambos tipos de entrenamiento pueden complementarse cuando existe una planificación adecuada. La verdadera diferencia no radica en elegir entre correr o levantar pesas, sino en encontrar el equilibrio que permita aprovechar los beneficios de cada disciplina.

Por ello, cada vez más especialistas coinciden en que el cardio no tiene por qué ser un obstáculo para ganar músculo. Utilizado correctamente, puede convertirse en un aliado para mejorar el rendimiento, optimizar la recuperación y construir una condición física más completa y saludable.

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