El uso de suplementos alimenticios es cada vez más común, especialmente entre personas que buscan mejorar su salud o complementar su tratamiento médico. Sin embargo, en el caso de quienes viven con diabetes, no todos los productos naturales son seguros. Algunos suplementos pueden alterar los niveles de glucosa en sangre o interactuar con los medicamentos, lo que representa un riesgo si no se usan con supervisión médica.

A continuación, se presentan tres suplementos que podrían resultar peligrosos para personas con diabetes.

Ginseng

El ginseng es conocido por sus supuestos beneficios para aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunológico. No obstante, diversos estudios han señalado que esta planta puede reducir los niveles de glucosa en sangre. En personas con diabetes que ya toman medicamentos para controlar el azúcar, su consumo podría provocar episodios de hipoglucemia, es decir, una disminución excesiva de la glucosa, lo que puede causar mareos, debilidad o confusión.

Aloe vera

El aloe vera suele utilizarse para mejorar la digestión o como apoyo en el control de la glucosa. Sin embargo, ingerido de forma regular, puede potenciar el efecto de los fármacos antidiabéticos, aumentando el riesgo de hipoglucemia. Además, su uso prolongado se ha asociado con efectos secundarios gastrointestinales y alteraciones en los electrolitos.

Cromo (cromo picolinato)

El cromo es un mineral que participa en el metabolismo de los carbohidratos y, por ello, se comercializa como suplemento para ayudar a regular el azúcar en sangre. A pesar de ello, su consumo sin control médico puede causar descensos peligrosos de glucosa cuando se combina con insulina o medicamentos orales. En dosis elevadas, también se han reportado posibles efectos adversos en el hígado y los riñones.

Aunque muchos suplementos se promocionan como “naturales”, esto no significa que sean inocuos. En personas con diabetes, cualquier producto que influya en los niveles de azúcar debe ser evaluado por un profesional de la salud.

Mantener un control adecuado de la diabetes implica no solo seguir el tratamiento indicado, sino también ser cuidadoso con el uso de productos alternativos que podrían afectar la salud.

