No mezcles jugo de toronja con estas medicinas

Beber un vaso de jugo de frutas en el desayuno o durante la comida es una práctica bastante común y, en muchos casos, se trata de un hábito saludable. Sin embargo, aunque parezca beneficioso, su consumo puede estar contraindicado al combinarse con ciertos medicamentos.

El jugo que no es apto para mezclarse con medicina

Solo por mencionar un ejemplo, el jugo de toronja, al igual que el de otros cítricos, contiene vitamina C y potasio, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) señala que, del mismo modo que la fruta sola, puede afectar el funcionamiento de ciertas medicinas.

La agencia dice que el fruto puede ocasionar problemas al interactuar con medicamentos de estatina para reducir el colesterol; los que tratan la hipertensión arterial; medicina para evitar el rechazo de órganos trasplantados; medicamentos contra la ansiedad; corticosteroides; medicamentos que tratan los ritmos cardiacos anormales; y los antihistamínicos.

¿Cómo interviene la toronja en el consumo de medicamentos?

La FDA señala que cuando hay interacción del jugo de toronja con los medicamentos, este permite que entre más medicina en la sangre, por lo que los efectos secundarios que causan podrían ser más severos . Recientemente, también se ha descubierto que, haciendo un efecto contrario, el fruto podría ocasionar que el medicamento disminuya su eficacia.

El portal de la FDA indica que el jugo de toronja puede afectar a proteínas del cuerpo que ayudan a llevar la medicina a nuestras células para su absorción, por lo que puede entrar más o menos al torrente sanguíneo.

Como si no fuera lo suficientemente complicado seguir un tratamiento tal y como se indica, resulta que no todos los medicamentos de estas categorías reaccionan igual ante el consumo de la toronja, y el impacto puede cambiar de una persona a otra. Por eso, antes de mezclar medicina con estos cítricos, lo más sensato sigue siendo acudir al médico: solo él puede evaluar la receta y confirmar si esa combinación es inofensiva o no.

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