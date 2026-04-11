¿Cansancio? ESTA vitamina te devolverá la energía

Las vitaminas son elementales para el correcto funcionamiento del organismo, ya que participan activamente en diversos procesos que permiten mantener el equilibrio del cuerpo. Cada una cumple funciones específicas, por lo que, ante la carencia de alguna de ellas, pueden presentarse diversas afectaciones a la salud o el padecimiento de alguna enfermedad. Dentro de este grupo, existen algunas que se asocian directamente con la recuperación de la energía, especialmente en contextos donde se presenta cansancio, una condición que puede afectar el rendimiento diario.

El cansancio, ¿qué es y cómo nos afecta?

La fatiga o cansancio es, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, una sensación caracterizada por la falta de energía y de motivación. Esta condición puede surgir como una respuesta normal del organismo ante distintos factores, como el esfuerzo físico prolongado, el estrés emocional, el aburrimiento o la falta de sueño. En ese sentido, el cansancio no siempre representa un problema grave, sino que puede ser una señal de que el cuerpo necesita descanso o ajustes en la rutina.

Se trata de un síntoma común que, por lo general, no está relacionado con enfermedades serias. Sin embargo, el artículo publicado en el portal MedlinePlus señala que, en ciertos casos, también puede ser un indicio de un trastorno físico o mental más complejo. Por eso, es importante prestar atención a su duración y a las condiciones en las que se presenta.

Cuando el cansancio no mejora a pesar de dormir bien, mantener una alimentación balanceada o contar con un entorno de bajo estrés, se recomienda acudir con un médico. Esta evaluación permite descartar que el origen del cansancio esté relacionado con una condición más grave que requiera tratamiento específico.

La vitamina que combate el cansancio

La fatiga se puede combatir mediante el consumo de vitamina B-12, un nutriente muy importante para el organismo. De acuerdo con el Manual Merck de diagnóstico y terapia, conocido como Manual de Merck, la carencia de vitamina B-12 puede provocar anemia, una condición que se manifiesta, entre otros síntomas, con debilidad y fatiga persistente.

La vitamina B12, según MedlinePlus, desempeña un papel fundamental en el metabolismo, ya que contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso. Estas funciones son esenciales para el transporte adecuado de oxígeno en el cuerpo y para el correcto funcionamiento neurológico, lo que influye directamente en los niveles de energía.

Esta sustancia se encuentra de manera natural en alimentos de origen animal, como el pescado, la carne, el huevo, la leche y sus derivados. Por ello, su consumo a través de la dieta es una de las principales formas de obtenerla.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, algunos alimentos con vitamina B-12 son:

Pescado, carne, carne de aves, huevos, leche y otros productos lácteos

Almejas, ostras e hígado de res

Algunos cereales para el desayuno, las levaduras nutricionales y otros productos alimenticios fortificados con vitamina B12 agregada

Además, la vitamina B-12 suele estar presente en suplementos alimenticios y multivitamínicos, lo que facilita su incorporación en casos donde la alimentación no cubre los requerimientos necesarios.

Cualquiera que sea tu duda en torno al consumo de vitaminas para el cansancio u otras, no olvides que puedes consultarlo con tu médico de confianza.

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