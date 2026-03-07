No le quites el cilantro a tus tacos; este es su poder contra infecciones

El cilantro es un poderoso ingrediente de la comida mexicana, presente en los tacos, por ejemplo. Su alcance va desde cualidades bactericidas, diuréticas, hasta su impacto en el colesterol y el control de la diabetes.

El cuidado de la salud es para la mayoría de las personas algo que necesariamente debe pasar por la medicina y la ciencia. Sin embargo, otras se inclinan por la medicina natural cuando se trata de aliviar ciertos síntomas o afecciones leves y por ello terminan recurriendo a hierbas, frutas o verduras que son consideradas como medicinales.

Estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señalan que muchas personas utilizan hierbas medicinales para incrementar su energía, perder peso, prevenir enfermedades o relajarse, entre otros. Es por ello que hoy te contaremos sobre una hierba aromática que seguro conoces, pero quizás ignorabas sus propiedades antiespasmódicas y bactericidas: el cilantro.

Las increíbles propiedades del cilantro

El cilantro es una hierba conocida como el “falso amigo del perejil” y es originaria del norte de África y del sudeste de Asia. Se trata de uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía de varias culturas del mundo, pero son muy pocas las personas que conocen sus grandes beneficios para nuestra salud.

Entre los nutrientes que el cilantro puede aportarle a nuestro cuerpo se encuentran las vitaminas A, B, C y K, el zinc, el fósforo, el potasio, el calcio, el hierro y el magnesio . Todos estos hacen de esta hierba una excelente opción natural por sus efectos antiespasmódico, bactericida, aromatizante, estimulante y diurético .

Entre las hierbas medicinales, el cilantro se destaca por ser ideal para combatir el colesterol y la diabetes . Sus propiedades bactericidas combaten infecciones como la salmonella y problemas bucales como la halitosis, las llagas, las úlceras y las aftas .

Su consumo puede hacerse utilizando sus semillas para darles aroma a las comidas o en panificados, mientras que sus hojas suelen ser utilizadas en sopas, ensaladas y salsas. Otro modo de utilizar esta hierba es en infusión, por lo que estamos hablando de un vegetal muy versátil y cuyos beneficios ahora de seguro se convertirán en un gran aliado de tu cocina y salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA