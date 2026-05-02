Nissan Kicks: Cuando el tiempo da la razón

Cuando hay cambios tan radicales como el mostrado por la nueva generación de la Nissan Kicks, siempre existe resistencia, aunque el tiempo termina dando la razón al fabricante japonés.

Primero que nada, ese diseño que resultó transgresor por sus formas distintas a “lo que conocíamos de la marca”, ahora luce más refinado y con detalles que podemos decir que añaden mayor personalidad al producto, como las calaveras en forma de “L” invertida, incrustadas en un portón muy plano que hoy reconocemos como uno de sus mejores rasgos.

Por dentro, esa sensación es todavía mayor, pues la elección de materiales y la combinación de colores presentes en la versión tope Platinum, con tonalidades claras en tapicerías e insertos textiles en el tablero y puertas, transmiten una lejanía muy marcada con respecto a su predecesora. Además, mantiene espacio abundante para pasajeros y equipaje en el trayecto, sin olvidarse de la seguridad, con seis bolsas de aire y ADAS disponibles en toda la gama.

Sin embargo, la mayor sorpresa viene de su tren motor que, como sabemos, migró para adoptar la receta del Sentra: un cuatro cilindros, de 2.0 litros, naturalmente aspirado, que genera 142 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque.

Es cierto, las expectativas iniciales al pasar de 118 a 142 HP hicieron creer a algunos que estaríamos ante un bólido, lo que obviamente no es cierto; pero, después de esta prolongada experiencia, entendimos que, para un uso en ciudad y salidas ocasionales a carretera, el conjunto mecánico es más que suficiente: tiene buen empuje y aporta el refinamiento necesario en el producto estrella de la casa.

Extrañamente, uno de los factores determinantes en esta experiencia es la transmisión automática CVT, con un funcionamiento que aporta finura en sus maneras y permite una conducción ágil entre el tráfico, gracias a una respuesta bien calibrada al acelerador o, en español simple, responde muy bien al famoso “pisotón” para hacer rebases o incorporaciones.

Como siempre, no todo puede ser perfecto, y con la Kicks esto no deja de ser cierto: hay detalles que podrían mejorar, como algunos plásticos en el interior, específicamente el de la parte superior del tablero, que refleja mucho en el parabrisas a ciertas horas del día. También está la decisión de montar llantas de 19” con perfil 45, que transmiten más de lo deseado las irregularidades del camino, o el simple hecho de mantener esta combinación de colores del interior solo para la versión tope.

Sesenta días bastaron para que sus virtudes nos hicieran querer una en nuestra cochera, aunque recomendamos estar atentos a promociones, porque, incluso con todo lo bueno que ofrece, sigue pareciendo costosa.

