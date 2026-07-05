Mundial 2026: ¿Qué hacer durante una aglomeración?

En el contexto del Mundial 2026 y las celebraciones registradas en el Ángel de la Independencia tras las victorias de la Selección Mexicana, las concentraciones masivas han vuelto a evidenciar los riesgos asociados a la alta densidad de personas en espacios públicos.

Ante este tipo de escenarios, especialistas en gestión de riesgos y protección civil subrayan la importancia de aplicar medidas de prevención y autocuidado para reducir la posibilidad de incidentes durante aglomeraciones.

¿Cómo actuar dentro de una aglomeración?

La principal recomendación en caso de una aglomeración descontrolada es evitar oponerse directamente a la fuerza del movimiento colectivo. De acuerdo con guías de análisis de riesgos de la Organización Mundial de la Salud, el desplazamiento más seguro consiste en moverse de forma diagonal respecto al flujo de la multitud, con el objetivo de alcanzar progresivamente zonas de menor presión.

Asimismo, se sugiere mantener los brazos flexionados a la altura del torso, en una postura similar a la de un boxeador, con el fin de generar un espacio de protección para la caja torácica y reducir el riesgo de asfixia por compresión ante empujones repentinos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda además evitar el contacto con estructuras fijas como vallas, muros o postes, ya que la presión de la multitud tiende a concentrarse en estos puntos, aumentando el riesgo de atrapamientos. También se aconseja no detenerse bruscamente ni sentarse en el suelo, ya que estas acciones pueden provocar caídas en cadena.

En caso de caer, la prioridad es proteger las zonas vitales. Expertos en rescate de la Cruz Roja Internacional sugieren adoptar la posición fetal, cubriendo cabeza y cuello con los brazos, para reducir el impacto de posibles pisadas mientras se disipa la presión del flujo humano. Levantarse de manera repentina puede incrementar el riesgo, por lo que se recomienda esperar un momento de menor tensión o solicitar ayuda de forma firme.

La prevención comienza antes de acudir a este tipo de eventos. La Coordinación Nacional de Protección Civil indica que es importante planear rutas de evacuación con anticipación, identificar salidas alternativas y acordar puntos de reunión con acompañantes. Asimismo, se recomienda mantenerse hidratado y evitar objetos voluminosos como mochilas pesadas o paraguas rígidos, optando por artículos ligeros que no obstaculicen la movilidad.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP