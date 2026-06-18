Bajo el sol radiante de Florida Central, Kissimmee se prepara para una temporada que promete redefinir el concepto de vacaciones familiares. Este verano de 2026 no es solo una fecha en el calendario, es el epicentro de celebraciones históricas, estrenos inmersivos y una oferta gastronómica que captura la esencia vibrante del destino.

ICON Park. ESPECIAL/CORTESÍA EXPERIENCE KISSIMMEE.

La energía del verano comienza en ICON Park con el regreso triunfal de Blue Man Group. Su nueva producción residente no solo recupera el ingenio clásico del trío, sino que integra tecnología de vanguardia y guiños exclusivos a la cultura de Florida Central en el flamante Blue Man Theater.

Para quienes buscan una conexión más profunda con la naturaleza, Boggy Creek Airboat Adventures presenta Mini Moo Land, un encuentro cercano con vacas Highland que invita a la calma y a la fotografía perfecta.

Walt Disney World Resort tiene muchas sorpresas durante el verano. ESPECIAL/CORTESÍA EXPERIENCE KISSIMMEE.

Walt Disney World Resort despliega su Cool KIDS’ SUMMER (hasta el 8 de septiembre), transformando cada rincón en una fiesta de frescura y movimiento:

● Magic Kingdom: Jessie toma el escenario en Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue!.

● Hollywood Studios: La adrenalina de Rock ‘n’ Roller Coaster se renueva con los Muppets, y la galaxia se expande con Din Djarin y Grogu en Millennium Falcon: Smugglers Run.

● EPCOT: La tendencia “GoofyCore” llega a CommuniCore Hall, mientras que Soarin’ Across America te eleva por los paisajes más icónicos de la nación.

● Animal Kingdom: Los más pequeños podrán bailar con Bluey y Bingo en su Wild World dentro de Conservation Station.

Kennedy Space Center Visitor Complex. ESPECIAL/CORTESÍA EXPERIENCE KISSIMMEE.

Por otra parte, el espíritu competitivo se siente en LEGOLAND® Florida Resort, que del 11 de junio al 19 de julio se une a la euforia de la FIFA World Cup 2026™. Los visitantes podrán desde anotar goles contra minifiguras de LEGO hasta conocer versiones en bloques de estrellas del soccer mundial. Por otro lado, la mirada se vuelve al cielo en julio, cuando el Kennedy Space Center Visitor Complex conmemore el 250º aniversario de los Estados Unidos, celebrando el legado de exploración que ha llevado a la nación hacia las estrellas.

Este verano, Kissimmee no solo se vive de día. La vida nocturna y cultural alcanza nuevas alturas con eventos diseñados para todos los perfiles.

Kennedy Space Center Visitor Complex. ESPECIAL/CORTESÍA EXPERIENCE KISSIMMEE.

Para una experiencia clásica durante el verano en Kissimmee, disfruta de Old Florida Riverboat un crucero al atardecer en el histórico “Lillie” por el Lago Tohopekaliga. No te lo pierdas el 4 de julio con parrillada, música en vivo y la mejor vista de los fuegos artificiales.

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Dr. Phillips Center for the Performing Arts presenta una cartelera de lujo:

● Avatar in Concert (20 de junio, Walt Disney Theater) – una proyección cinematográfica del mundo de Pandora, mientras la Orlando Philharmonic Orchestra y la Opera de Orlando dan su mejor presentación en vivo.

● Into the Woods con la leyenda de Disney en Broadway, Jodi Benson (Del 31 de julio al 2 de agosto, Steinmetz Hall).

● El regreso del tour de Hamilton (Del 29 de septiembre al 18 de octubre, Walt Disney Theater): El fenómeno global de Broadway regresa a Orlando, con su mezcla de géneros musicales como el jazz, hip-hop y R&B.

Donde el descanso es un destino

Gaylord Palms Resort. ESPECIAL/CORTESÍA EXPERIENCE KISSIMMEE.

La hospitalidad en Kissimmee evoluciona con propuestas temáticas y exclusivas. El Gaylord Palms Resort se convierte en el refugio de los héroes con el Super Hero Summer con DC, mientras que el nuevo Kompose Boutique Resort ofrece un santuario moderno con lazy river y canchas de pickleball.

Para el paladar, la oferta es igualmente tentadora. Desde la apertura de Hamburger Mary’s en Old Town, hasta el menú refrescante de Susana’s Café con su latte de lavanda, cada bocado cuenta una historia. El ette hotel eleva la experiencia con su terraza Lipa, el lugar perfecto para despedir el día viendo los fuegos artificiales de Disney con un servicio de palomitas gourmet en mano.

Con más de 50 mil opciones de alojamiento y su estatus como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales®, Kissimmee reafirma este 2026 que el corazón de Florida late con más fuerza que nunca.

Con información de Experience Kissimmee.

XM