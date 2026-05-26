El perfume puede convertirse en un problema social sin que quien lo usa lo note. Expertos en fragancias y cuidado personal advierten que el exceso de aroma puede provocar molestias, dolores de cabeza e incluso rechazo en espacios cerrados como oficinas, escuelas o transporte público.

El olfato se acostumbra y ahí empieza el problema

Una de las razones más comunes por las que las personas se exceden con el perfume tiene que ver con un fenómeno conocido como “fatiga olfativa”. Esto ocurre cuando el sentido del olfato deja de percibir un aroma después de varios minutos de exposición constante.

En términos simples: aunque alguien ya no huela su perfume, eso no significa que los demás tampoco lo perciban. Especialistas en perfumería explican que muchas personas vuelven a aplicarse fragancia durante el día porque creen que el aroma desapareció, cuando en realidad sigue siendo muy intenso para quienes están alrededor.

Por eso, la clave no está únicamente en elegir una buena fragancia, sino en saber cuándo, cómo y cuánto usarla.

Este comportamiento se ha vuelto frecuente en lugares concurridos como oficinas, gimnasios, elevadores, restaurantes y transporte público, donde los olores fuertes suelen notarse más.

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¿Cómo saber si estás usando demasiado perfume?

Existen señales bastante claras que pueden indicar un exceso de fragancia, aunque pocas veces se reconocen de inmediato.

Una de las más comunes es que otras personas perciban tu perfume antes de verte entrar a un lugar. Otra señal es dejar una estela demasiado intensa al caminar o recibir comentarios indirectos sobre “olores fuertes” en espacios cerrados.

También puede ser una alerta si alguien abre ventanas, se aleja discretamente o menciona dolor de cabeza cuando estás cerca. Las altas temperaturas hacen que el aroma se expanda más rápido y se vuelva más invasivo.

Señales rápidas de que podrías estar exagerando

Tu perfume se percibe desde varios metros.

Las personas comentan constantemente “qué rico hueles”, incluso horas después.

Reaplicas fragancia varias veces al día porque “ya no la sientes”.

Tus prendas conservan un olor muy fuerte incluso después de lavarse.

Te aplicas perfume directamente sobre la ropa varias veces.

La diferencia entre oler bien y saturar el ambiente

El objetivo del perfume no es dominar un espacio, sino complementar la presencia personal de manera sutil. En el mundo de la perfumería existe una regla informal bastante conocida: el aroma debería percibirse solo a corta distancia. De acuerdo con expertos en belleza y cuidado personal, un perfume equilibrado permite que alguien lo note únicamente durante un saludo cercano o una conversación breve.

Cuando el aroma invade una habitación completa, generalmente ya se considera exceso. Este tema ha cobrado relevancia recientemente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten consejos sobre “etiqueta olfativa” y errores comunes al usar fragancias.

Algunos videos incluso muestran cómo ciertas combinaciones de lociones, cremas corporales y perfumes pueden intensificar demasiado un aroma sin que la persona lo note.

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¿Cuántas aplicaciones son realmente necesarias?

La cantidad ideal depende de varios factores: concentración del perfume, clima, tipo de piel y espacio donde se utilizará. No es lo mismo usar un perfume ligero tipo eau de toilette que una fragancia intensa tipo extrait de parfum. Las fórmulas más concentradas duran más tiempo y requieren menos aplicaciones.

En general, especialistas recomiendan entre dos y cuatro atomizaciones para la mayoría de las fragancias de uso diario. Los puntos más comunes para aplicarlo son cuello, muñecas y detrás de las orejas, aunque algunos expertos sugieren evitar frotar el perfume sobre la piel porque eso puede alterar las notas aromáticas.

Conceptos técnicos como “notas de salida”, “notas medias” y “notas de fondo” también influyen en cómo evoluciona el aroma con el paso de las horas.

Lugares donde el exceso de perfume puede causar más molestias

El problema suele notarse más en espacios cerrados o poco ventilados. Oficinas, aviones, hospitales, escuelas y gimnasios son algunos de los lugares donde un perfume demasiado intenso puede resultar incómodo.

Incluso algunas personas presentan sensibilidad a ciertos componentes aromáticos, especialmente mezclas muy dulces, amaderadas o con alta presencia de almizcle.

Por eso, cada vez más empresas y espacios compartidos promueven ambientes con aromas moderados. En ciudades con altas temperaturas, como Guadalajara, el calor también puede potenciar la intensidad del perfume durante el día.

Tips rápidos para usar perfume sin exagerar

Menos puede ser más. Aplicar demasiado producto no necesariamente hará que el aroma dure más tiempo.

Aquí algunos consejos prácticos:

Usa menos cantidad si el clima es caluroso.

Evita reaplicar fragancia constantemente.

No combines demasiados productos aromáticos al mismo tiempo.

Prueba el perfume antes de salir y espera unos minutos.

Pregunta a alguien de confianza si el aroma es demasiado intenso.

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