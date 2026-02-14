Mitsubishi Outlander: Ahora también solo con gasolina

Outlander es una SUV que actualmente se encuentra en su cuarta generación y es el producto más importante de la marca Mitsubishi, según la empresa.

Esta generación fue presentada en 2021 y en México llegó como una de las opciones de nuevas tecnologías en el segmento, con una motorización híbrida enchufable y versiones que siguen presentes.

Ahora, la gama se expande para ofrecer versiones con motor a combustión y precios que apenas se acercan a los 700 mil pesos, esto para ser más competitiva en el rivalizado segmento de camionetas.

Por otra parte, siguen las versiones híbridas enchufables, que van desde 882 mil 500 hasta un millón once mil novecientos pesos.

La Outlander cuenta con un motor 2.5 litros naturalmente aspirado, con 181 caballos de fuerza y 181 libras-pie de torque. Tiene transmisión automática CVT. Su tracción es delantera y tiene diferentes modos de manejo: Eco, Normal, Gravel, Tarmac y Snow.

Para sensaciones de manejo más deportivas, tiene una modalidad Sport.

En seguridad, Outlander 2026 tiene siete bolsas de aire y 10 tecnologías de asistencia a la conducción (ADAS) entre ellas mitigación de impacto frontal, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y otras.

La versión SE Plus cuenta con cámara de reversa. En la tope de gama es de 360 grados. Complementando a la cámara, tiene sensores delanteros y traseros y espejo interior que puede ser usada con cámara. Ambas incluyen llanta de refacción de tamaño reducido.

Al exterior tiene el estilo de las versiones híbridas enchufables, pero con elementos como faros Full LED, rines de 18 pulgadas en la opción de entrada, 20 pulgadas de corte elegante en la más equipada, que aparte son de un diseño diferente a las opciones PHEV.

También cuenta con techo panorámico en la variante más completa y cinco colores para elegir: gris grafito, plata metálico, blanco sólido, azul cósmico y gris piedra.

En cabina, la Outlander 2026 tiene un cuadro de instrumentos digital y pantalla táctil central, ambos de 12.3 pulgadas. La opción de entrada incluye cluster digital de siete pulgadas. El sistema de sonido es Yamaha Premium de ocho bocinas, la compatibilidad con el sistema de infoentretenimiento es inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Entre otras tecnologías, hay aire acondicionado automático de dos o tres zonas, dependiendo a la versión, igual hay un total de cinco puertos USB. Los asientos son forrados de piel sintética o piel genuina, en color negro.

El precio de Outlander con motor a combustión en la versión de entrada SE Plus es de 609 mil 900 pesos, mientras que la más equipada Limited, cuesta 699 mil 900 pesos.

Miguel Castro/Ciudad de México