Referirse a la Mazda CX-5 es hablar de uno de los modelos clave tanto en México como a nivel mundial para la marca. Desde su debut en 2012, ha rebasado los 5 millones de unidades vendidas y ahora presenta su tercera generación, que apuesta por evolucionar sin dejar atrás su esencia.

En un mercado cada vez más competitivo, Mazda opta no por cambiar radicalmente la fórmula que le ha dado resultados, sino por perfeccionarla en aspectos específicos como el espacio interior, la tecnología y la sensación de calidad.

Más grande, más madura

La nueva CX-5 es 11.4 cm más larga y 1.3 cm más ancha que el modelo anterior, lo que se ve directamente en un interior más amplio y mejor aprovechado.

También crece la cajuela, con mejor acceso y una altura de carga más baja, facilitando el uso diario, especialmente en un SUV familiar.

Diseño: evolución sin romper la identidad

Al frente encontramos una parrilla más definida con la firma Signature Wing y faros más afilados, mientras que en la parte trasera se integran elementos que ya vimos en modelos como la Mazda CX-90.

Un detalle interesante es la inspiración en el concepto japonés "Kigumi", que se refleja en la forma en la que se integran las piezas de la carrocería, buscando mayor precisión visual.

También estrena un nuevo color azul marino y una actualización en la identidad de marca, ahora con el nombre "MAZDA" en lugar del logo tradicional en ciertas zonas.

Interior: más tecnología, pero misma filosofía

Destaca una nueva pantalla central de hasta 15.6 pulgadas, la más grande que ha ofrecido Mazda.

El habitáculo mejora en detalles como:

• Iluminación ambiental con 7 colores

• Mejor aislamiento acústico

• Materiales más refinados

Seguridad de Mazda CX-5

Integra nuevas asistencias como:

• Alerta de tráfico cruzado con frenado

• Asistencia de frenado en ciudad

• Asistencia en tráfico

Además de sistemas ya conocidos como monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril y control de luces automáticas.

A nivel estructural, aumenta el uso de acero de ultra alta resistencia en un 13%, mejorando tanto seguridad como rigidez.

MAZDA

Motor: sin sorpresas

En el apartado mecánico no hay cambios radicales.

Mantiene el motor 2.5 litros SkyActiv-G de 4 cilindros con 177 hp y 177 lb-pie, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades.

Precios y versiones en México

La Mazda CX-5 2026 llega con los siguientes precios:

• i Sport: 599 mil 900 pesos

• i Grand Touring: 659 mil 900 pesos

• Signature: 719 mil 900 pesos

Este será el primer modelo de la marca en México con 6 años de garantía o 125,000 km.

EE