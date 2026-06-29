Luna de Fresa 2026: ¿a qué hora se podrá ver en su punto máximo?

El calendario astronómico de este 2026 nos regala un espectáculo imperdible para cerrar el sexto mes del año. La noche de este lunes 29 de junio, los amantes de la observación estelar y el público en general podrán ser testigos de la famosa "Luna de Fresa" , la primera luna llena de la temporada de verano que promete iluminar con una brillantez e intensidad particular.

El momento exacto de su punto máximo

Si bien el satélite natural de la Tierra será visible a simple vista desde el momento en que aparezca en el horizonte tras el atardecer, los astrónomos y especialistas han definido la hora precisa en la que alcanzará su fase de plenitud geométrica:

Punto máximo: La Luna de Fresa se apreciará en su máximo esplendor en punto de las 19:57 horas (tiempo del centro de México).

Margen de observación: Debido a que a esa hora todavía habrá un remanente de luz solar en varias regiones del país, el mejor momento para disfrutarla en todo su potencial estético ocurrirá durante las primeras horas de la noche, extendiéndose a lo largo de la madrugada del martes 30 de junio.

¿Por qué se le llama Luna de Fresa? ¿Cambiará de color?

A pesar de lo que sugiere su evocador nombre, es importante aclarar que la Luna no se teñirá de un color rojo intenso o rosa brillante. Su tonalidad será la habitual de una luna llena, aunque al encontrarse cerca del horizonte en sus primeros momentos de la noche, la atmósfera terrestre podría otorgarle un sutil e histórico matiz dorado o ligeramente anaranjado.

El término “Luna de Fresa” proviene directamente de las tradiciones de las antiguas tribus nativas americanas. Estos pueblos utilizaban las fases lunares como un calendario natural y bautizaron a la luna llena de finales de junio de esta manera porque coincidía exactamente con la época del año en la que las fresas silvestres maduraban y estaban listas para ser recolectadas en el noreste de América del Norte.

Recomendaciones para captar el evento

Para disfrutar al máximo de este fenómeno astronómico no se requiere de ningún tipo de equipo especializado como telescopios o binoculares, ya que su gran tamaño aparente y luminosidad permitirán verla a simple vista.

Sin embargo, para tener la mejor experiencia se aconseja:

Buscar cielos despejados: Alejarse en la medida de lo posible de la contaminación lumínica de las grandes ciudades o de zonas con alta concentración de nubes.

Alejarse en la medida de lo posible de la contaminación lumínica de las grandes ciudades o de zonas con alta concentración de nubes. Aprovechar la salida: Capturar fotografías o video justo cuando la luna va emergiendo por el este, ya que la cercanía con elementos del paisaje como edificios, árboles o montañas genera una ilusión óptica que la hace lucir considerablemente más grande.

NG