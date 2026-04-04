Licuados para subir la masa muscular de glúteos y piernas

Cuidar la salud y trabajar en la fuerza y definición del cuerpo, especialmente en glúteos y piernas, no tiene por qué sentirse como una obligación pesada. Más bien, es un proceso que poco a poco mejora cómo te ves y, sobre todo, cómo te sientes contigo mismo. No se trata solo de cumplir con rutinas, sino de acompañarlas con una alimentación adecuada que realmente apoye ese esfuerzo.

En ese sentido, los batidos pueden ser un gran aliado. Su aporte de proteínas ayuda a que el cuerpo se recupere mejor y a potenciar los resultados del entrenamiento, siempre que se integren de forma inteligente dentro de la dieta diaria.

Batido de frutillas

Las frutillas proporcionan una dosis energética valiosa durante el entrenamiento. Por eso, para preparar este batido necesitarás:

1 taza de frutillas

1 taza de leche descremada

1/2 taza de avena

1 taza de yogurt griego sin azúcar

1 cucharada de chía

4 nueces para el toque final

Batido de plátano

Esta fruta es conocida por ser una fuente de proteínas esenciales para el cuerpo. Añadirla a tu rutina alimentaria es muy fácil:

1 taza de leche descremada

1 banana congelada

1/2 taza de amaranto

Pizca de canela

1 cucharadita de crema de maní sin azúcar

Batido de café

El café tiene numerosos beneficios para la salud, por lo que en batido se volverá tu aliado:

1 taza de leche descremada

1 shot de café (preferiblemente expreso)

1/2 taza de avena hidratada

20 almendras

Batido verde

Los batidos verdes son una fuente de energía sobresaliente:

1/2 verduras base (zanahoria, pepino, brócoli, apio, calabaza o col)

1/2 hojas verdes (kale, espinaca, lechuga o rúcula)

Jugo de una fruta (manzana, piña, frutillas, pera, moras o banana)

Consejos para el consumo de estos licuados

Estos batidos pueden integrarse como aliados dentro de un estilo de vida saludable, al ofrecer una alternativa práctica y sabrosa para complementar la nutrición y favorecer el desarrollo de una figura más firme y tonificada.

Sin embargo, conviene tener presente que no existen soluciones milagro: ningún batido por sí solo genera resultados. Los cambios reales dependen de una alimentación equilibrada, la orientación de un especialista en nutrición al que se recomienda visitar, y la constancia en la actividad física.

*Con información de SUN

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