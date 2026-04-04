Sábado, 04 de Abril 2026

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Conoce cuál es la importancia de beber agua todos los días

Las funciones del vital líquido para el cuerpo son múltiples, y por eso, no se puede dejar de consumir, aunque creamos que hay otras bebidas que nos pueden quitar la sed

Por: Oralia López

Ante cualquier duda, no olvides consultar a un médico que te oriente adecuadamente sobre la cantidad de agua que debes beber al día. ESPECIAL / CANVA

Ante cualquier duda, no olvides consultar a un médico que te oriente adecuadamente sobre la cantidad de agua que debes beber al día. ESPECIAL / CANVA

Beber agua es una de las acciones que todas las personas deben realizar para el cuidado de la salud

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México (SSa), las funciones del vital líquido para el cuerpo son múltiples, y por eso, no se puede dejar de consumir, aunque creamos que hay otras bebidas que nos pueden quitar la sed.

Las funciones que tiene el agua en el organismo

Entre las funciones importantes del agua para nuestro cuerpo están, existen varias. Entre las prinicipales, según la SSa se encuentran:

  • Que permite el trasporte de nutrientes a las células
  • Colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea
  • Interviene en la contracción de los músculos y da flexibilidad y elasticidad a los tejidos
  • Participa en el buen funcionamiento del cerebro y de los nervios
  • Proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio y el flúor, que sirven para fortalecer los huesos y los dientes
  • Contribuye con la regulación de la temperatura corporal
  • Retrasa el proceso de envejecimiento

¿Cuánta agua necesita el cuerpo realmente? 

Sobre esa pregunta que las personas pueden hacerse, según Mayo Clinic, el cuerpo pierde líquidos constantemente a través de la respiración, la transpiración, la orina y las evacuaciones, por lo que es necesario reponerlos de forma continua. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomiendan una ingesta diaria aproximada de 3.7 litros para los hombres y 2.7 litros para las mujeres adultas; indica que cerca del 20% de esa cantidad proviene de los alimentos, especialmente frutas y verduras, mientras que el resto se obtiene de bebidas.

Lo que pasa en el cuerpo cuando no se bebe agua

También, la Secretaría de Salud resalta que es importante beber agua todos los días porque cuando nuestro organismo carece de esta, no puede desarrollar sus actividades manera adecuada, y puede provocar un cuadro de deshidratación crónica que puede poner en riesgo nuestra vida.

Ante cualquier duda, no olvides consultar a un médico que te oriente adecuadamente sobre la cantidad de agua que debes beber al día.

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