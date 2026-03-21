Leche de sésamo: La bebida saludable que pocos conocen y sus beneficios

El ajonjolí, también conocido como sésamo , es una semilla muy apreciada en la cocina debido a su sabor adaptable, que permite incorporarla en una gran variedad de platillos. Puede presentarse en diferentes tonalidades, como blanco, negro, amarillo o café, según la zona donde se cultive, y su consumo es común tanto en estado natural como tostado, especialmente en alimentos como panes, aderezos, salsas y ensaladas.

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No obstante, existe una forma de aprovecharlo que no es tan popular: su preparación en forma de leche vegetal. Esta alternativa ha comenzado a llamar la atención por sus propiedades, por lo que vale la pena conocer más sobre sus beneficios.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el ajonjolí es una semilla de tamaño pequeño, fácil de producir y con una importante presencia en la cocina mexicana, donde se utiliza en recetas tradicionales, entre ellas el mole, uno de los platillos más representativos del país.

La nutrióloga Karla Leal, en un artículo del sitio médico Tua Saúde, explica que este alimento es rico en antioxidantes y puede aportar diversos beneficios a la salud, como ayudar a controlar la diabetes, favorecer la pérdida de peso y contribuir a la prevención de enfermedades como la hipertensión o la aterosclerosis.

¿Qué beneficios aporta la leche de sésamo a la salud?

Las semillas de ajonjolí son fuente de calcio, hierro, magnesio y zinc, además de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6. Estos nutrientes ayudan a mantener la salud cardiovascular, mientras que sus antioxidantes combaten el estrés oxidativo, relacionado con enfermedades crónicas.

En particular, la leche de ajonjolí puede favorecer la memoria gracias a su contenido de fósforo, además de contribuir al fortalecimiento de los huesos por su aporte de calcio y zinc.

Otro de sus beneficios es que ayuda a mejorar el metabolismo, debido a la presencia de minerales como el zinc y el manganeso, por lo que también puede funcionar como un relajante natural que favorece el descanso nocturno.

Aunque la leche de ajonjolí tiene múltiples beneficios, la experta de Tua Saúde no recomienda su consumo en casos de diarrea ni en personas con alergia a las semillas, ya que puede provocar reacciones como rinitis, dermatitis o urticaria. Tampoco se aconseja su ingesta en menores de 2 años.

¿Cómo preparar leche de ajonjolí en casa?

Si deseas preparar esta leche de manera casera, a continuación te compartimos el paso a paso.

Ingredientes:

1 taza de semillas de sésamo o ajonjolí

4 tazas de agua

1 vaso de agua caliente

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Procedimiento:

Remoja las semillas de sésamo en las 4 tazas de agua desde la noche anterior y déjalas reposar durante ese tiempo. Al día siguiente, escurre y enjuaga bien las semillas para limpiarlas. Agrega las semillas a la licuadora junto con un vaso de agua caliente. Licúa a velocidad media durante un minuto o hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la preparación para separar la leche de los residuos de las semillas. Sirve y disfruta.

Esta bebida es una excelente alternativa para personas intolerantes a la lactosa, así como para quienes siguen un plan alimenticio vegetariano o vegano.

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