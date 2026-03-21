Sábado, 21 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo | Psicología

Las características de las personas que caen bien, según Harvard

Habilidades sociales bien desarrolladas hacen que una persona sea vista como más atractiva y agradable por los demás

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La Universidad de Harvard, a través de sus psicólogos sociales, ha identificado las características de las personas que suelen caer mejor y generar conexiones positivas en su entorno. ESPECIAL / CANVA

La Universidad de Harvard, a través de sus psicólogos sociales, ha identificado las características de las personas que suelen caer mejor y generar conexiones positivas en su entorno. ESPECIAL / CANVA

La posibilidad de que una persona le caiga bien a otra tiene que ver con lo que ambos proyectan y cómo reciben la percepción del otro. Sin embargo, según expertos de Harvard, existen algunas características de la personalidad que favorecen ser bien recibido por los demás, donde se encuentran el optimismo y el buen humor, entre otros. 

La Universidad de Harvard, a través de sus psicólogos sociales, ha identificado las características de las personas que suelen caer mejor y generar conexiones positivas en su entorno. Aunque cada persona es única, estas cualidades se relacionan directamente con habilidades sociales bien desarrolladas que hacen que una persona sea vista como más atractiva y agradable. ¡Es el momento perfecto para reflexionar si algunas de estas cualidades resuenan contigo!

¿De qué depende que una persona caiga bien a los demás?

Humildes y curiosos: Las personas humildes y curiosas suelen ser abiertas a conocer y aprender sobre los demás. La curiosidad los impulsa a mostrar interés genuino, mientras que la humildad los hace más accesibles y les permite centrarse en la otra persona, evitando una actitud egocéntrica.

Lee: Por qué no puedes salir de una relación tóxica; la explicación del cerebro

Extrovertidos: Las personas extrovertidas tienden a sentirse cómodas en interacciones sociales y disfrutan de la compañía de los demás. Esto las hace más accesibles y agradables, ya que demuestran una apertura natural para iniciar y sostener conversaciones.

Optimistas: La positividad tiene un efecto contagioso. Las personas optimistas muestran una disposición favorable ante los desafíos y brindan apoyo en situaciones difíciles, haciéndolas atractivas en el ámbito social y transmitiendo una energía que los demás suelen apreciar.

Revisa: Tu código postal define si comes sano en México, revela estudio

Con sentido del humor: Tener un buen sentido del humor es una herramienta poderosa para crear vínculos. Las personas que saben hacer reír o compartir momentos de diversión son percibidas como amigables, lo que facilita la conexión con los demás y hace que las interacciones sean más memorables.

La investigación de Harvard destaca que no todos tenemos que poseer todas estas características, pero al cultivar algunas de ellas, es posible mejorar nuestras relaciones y generar conexiones más profundas. La empatía, autenticidad y sencillez al interactuar son herramientas clave para mejorar nuestras habilidades sociales y hacer que los demás se sientan bien en nuestra presencia.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones