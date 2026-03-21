La posibilidad de que una persona le caiga bien a otra tiene que ver con lo que ambos proyectan y cómo reciben la percepción del otro. Sin embargo, según expertos de Harvard, existen algunas características de la personalidad que favorecen ser bien recibido por los demás, donde se encuentran el optimismo y el buen humor, entre otros.

La Universidad de Harvard, a través de sus psicólogos sociales, ha identificado las características de las personas que suelen caer mejor y generar conexiones positivas en su entorno. Aunque cada persona es única, estas cualidades se relacionan directamente con habilidades sociales bien desarrolladas que hacen que una persona sea vista como más atractiva y agradable . ¡Es el momento perfecto para reflexionar si algunas de estas cualidades resuenan contigo!

¿De qué depende que una persona caiga bien a los demás?

Humildes y curiosos : Las personas humildes y curiosas suelen ser abiertas a conocer y aprender sobre los demás. La curiosidad los impulsa a mostrar interés genuino, mientras que la humildad los hace más accesibles y les permite centrarse en la otra persona, evitando una actitud egocéntrica.

Extrovertidos : Las personas extrovertidas tienden a sentirse cómodas en interacciones sociales y disfrutan de la compañía de los demás. Esto las hace más accesibles y agradables, ya que demuestran una apertura natural para iniciar y sostener conversaciones.

Optimistas : La positividad tiene un efecto contagioso. Las personas optimistas muestran una disposición favorable ante los desafíos y brindan apoyo en situaciones difíciles, haciéndolas atractivas en el ámbito social y transmitiendo una energía que los demás suelen apreciar.

Con sentido del humor : Tener un buen sentido del humor es una herramienta poderosa para crear vínculos. Las personas que saben hacer reír o compartir momentos de diversión son percibidas como amigables, lo que facilita la conexión con los demás y hace que las interacciones sean más memorables.

La investigación de Harvard destaca que no todos tenemos que poseer todas estas características, pero al cultivar algunas de ellas, es posible mejorar nuestras relaciones y generar conexiones más profundas . La empatía, autenticidad y sencillez al interactuar son herramientas clave para mejorar nuestras habilidades sociales y hacer que los demás se sientan bien en nuestra presencia.

Con información de SUN

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