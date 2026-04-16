Las 7 peores ciudades para vacacionar en México, según la IA

Miles de recomendaciones de viaje se publican a diario en diferentes agencias, pero la Inteligencia Artificial ha hablado y los resultados son verdaderamente alarmantes para la industria. Al cruzar miles de reseñas de usuarios frustrados en plataformas como TripAdvisor y Google Travel, la tecnología ha destapado una cruda realidad sobre nuestros destinos estrella que nadie quiere admitir públicamente.No se trata de una simple campaña de desprestigio en redes sociales, sino de un análisis crítico basado en quejas reales sobre sobreprecio, inseguridad y promesas rotas. Aunque la Secretaría de Turismo promueve maravillas inigualables, la experiencia a pie de calle cuenta una historia muy distinta que todo viajero inteligente debe conocer a fondo antes de empacar sus maletas.Finalmente, Cabo San Lucas cierra este top 7 como un destino impredeciblemente malo, elitista y desconectado de la cultura mexicana. La privatización descarada de sus playas y los precios inflados artificialmente hacen que unas vacaciones aquí requieran el presupuesto de un viaje de lujo a Europa, sin ofrecer una infraestructura pública que justifique semejante gasto económico.Para evitar caer en estas costosas decepciones y proteger tu inversión, te recomiendo aplicar esta lista de tips rápidos antes de reservar:Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.TG