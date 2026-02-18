Cada 18 de febrero se recuerda el fallecimiento de José Guadalupe Posada, uno de los grabadores más influyentes en la historia del arte mexicano. Murió en 1913 en la Ciudad de México, dejando un legado visual que, con el paso del tiempo, se convirtió en símbolo de identidad cultural y crítica social.

Posada nació en 1852 en Aguascalientes y desde joven mostró habilidad para el dibujo y la ilustración. A lo largo de su carrera trabajó principalmente como grabador e ilustrador en imprentas, donde realizó imágenes para periódicos, hojas volantes y publicaciones populares. Su obra estaba dirigida al pueblo y retrataba escenas cotidianas, sucesos trágicos, hechos políticos y tradiciones mexicanas.

El creador de “La Catrina”

Entre sus trabajos más conocidos destaca la famosa calavera conocida como La Calavera Catrina, originalmente llamada “Calavera Garbancera”. Esta imagen representaba de manera satírica a personas que renegaban de sus raíces indígenas y aspiraban a adoptar costumbres europeas. Con el tiempo, la figura se transformó en uno de los íconos más representativos del Día de Muertos en México.

A través de sus calaveras, Posada logró combinar humor, crítica social y reflexión sobre la muerte, un tema profundamente arraigado en la cultura mexicana.

Arte y crítica en tiempos de cambio

La obra de Posada se desarrolló durante el Porfiriato y los años previos a la Revolución Mexicana. Sus ilustraciones abordaban acontecimientos políticos y sociales, muchas veces con un tono mordaz. Aunque en vida no recibió un amplio reconocimiento artístico, su trabajo circuló masivamente entre la población gracias a su reproducción en medios impresos.

Décadas después, muralistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco reconocieron la influencia de Posada en la construcción de un arte nacional con identidad propia.

Un legado que permanece

José Guadalupe Posada falleció en condiciones modestas y fue enterrado en una fosa común. Sin embargo, su obra trascendió su tiempo. Hoy es considerado un precursor del arte gráfico mexicano y una figura clave en la historia cultural del país.

En cada aniversario luctuoso, su legado vuelve a cobrar fuerza, especialmente en fechas como el Día de Muertos, cuando sus calaveras resurgen como símbolo de tradición, memoria y expresión popular. Su trabajo demuestra que el arte puede ser, al mismo tiempo, accesible, crítico y profundamente representativo de una nación.

