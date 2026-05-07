Hantavirus: ¿Cuáles son los principales síntomas del virus?

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, ha encendido las alertas sanitarias internacionales luego de que se confirmara la muerte de tres personas relacionadas con el caso.

La situación continúa bajo monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este jueves que todavía podrían detectarse más contagios debido al largo periodo de incubación del virus.

Hasta el momento, autoridades sanitarias han confirmado cinco casos positivos de los ocho sospechosos reportados dentro del crucero, aunque la OMS señaló que el nivel de amenaza para la salud pública internacional continúa siendo considerado “bajo”.

¿Cómo se produce el contagio entre humanos?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por roedores, los cuales actúan como portadores del virus sin presentar síntomas. De acuerdo con especialistas médicos, el contagio en humanos suele ocurrir por contacto con saliva, orina o excremento de animales infectados, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Se contagia cuando una persona inhala partículas de la orina, saliva o excremento de un roedor infectado, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o desocupados por largos periodos, donde estuvo presente el animal.

Esta enfermedad preocupa a expertos por su capacidad de evolucionar rápidamente hacia enfermedades y padecimientos pulmonares graves, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38% en casos con complicaciones respiratorias.

¿Cuáles son los síntomas de hantavirus?

Entre los primeros síntomas que se presentan están:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares intensos

Malestar general

Sin embargo, los síntomas que indican agudización de la enfermedad son:

Tos seca

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad para respirar

Ya que el hantavirus es una infección que empeora rápidamente, se recomienda acudir lo antes posible a un hospital si se presenta alguno de los síntomas y se sospecha de contacto con alguna fuente de contagio.

¿El hantavirus tiene cura?

No existen antivirales que funcionen contra los hantavirus y tampoco hay una cura en específico, por lo que solo se brinda apoyo y soporte para controlar o mitigar los síntomas.

Frecuentemente, las personas con hantavirus son hospitalizadas, casi siempre en el área de cuidados intensivos. Los tratamientos incluyen oxígeno, sonda de respiración o un respirador (ventilación mecánica) en casos graves, máquinas especiales para oxigenar la sangre y otros cuidados de soporte para tratar los síntomas.

TG