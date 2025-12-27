Uno de los símbolos más representativos de la Navidad es la planta Euphorbia pulcherrima, popularmente conocida como flor de Nochebuena, que con sus enormes pétalos color rojo y hojas verdes se ha convertido en la favorita para decorar los hogares en esta temporada.

Es común que pasadas las fiestas disminuya la atención a esta planta, muchas veces reduciendo su tiempo de vida. Para que esto no te pase, te damos algunos consejos para cuidar tu flor de Nochebuena después de Navidad.

La clave para que sobreviva es realizar una poda para que vuelva a florecer; para ello debes cortar los tallos dejando aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura. Esto estimulará nuevos crecimientos en la planta para la siguiente temporada.

Luego de podar, asegúrate que tu planta cumpla con cada uno de los siguientes puntos para asegurar su supervivencia.

La Nochebuena es una planta de interior y necesita luz natural indirecta para mantenerse saludable, por lo que se recomienda colocarla cerca de una ventana iluminada, evitando la exposición directa al sol, ya que puede quemar sus hojas.

También es importante protegerla de corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura, especialmente durante el invierno.

La forma correcta de regar una Nochebuena

La Nochebuena requiere un riego moderado y lo ideal es hacerlo únicamente cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. Asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje para evitar encharcamientos, ya que el exceso de humedad puede provocar un grave deterioro en su raíz.

Temperatura óptima

Esta planta se desarrolla mejor en temperaturas entre los 15 y 22 grados centígrados. Evita colocarla cerca de calefactores, estufas o electrodomésticos que generen calor excesivo.

Fertilización para fortalecerla

A partir de la primavera, puedes aplicar un fertilizante líquido para plantas de interior cada tres o cuatro semanas. Esto aportará los nutrientes necesarios para que la Nochebuena se mantenga fuerte y con hojas abundantes durante el resto del año.

