Estas son las razas de perros más longevas, tendrán una larga vida a tu lado

Cuando una persona adopta un perro, sabe que su compañero no estará a su lado para siempre, sin embargo , la esperanza de vida puede variar considerablemente dependiendo de factores como el tamaño, la genética, la alimentación y los cuidados veterinarios. Mientras algunas razas gigantes rara vez superan los 10 años, otras de menor tamaño pueden acompañar a sus familias durante casi dos décadas.

En términos generales, los perros domésticos viven entre 10 y 13 años. No obstante, esta cifra es solo un promedio, dentro de la variedad, existen razas capaces de alcanzar los 16, 18 e incluso más años gracias a una combinación de características biológicas y hereditarias.

Los especialistas coinciden en que el tamaño corporal es uno de los factores que más influye en la longevidad canina, en estos animales, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los mamíferos, donde los animales grandes suelen vivir más tiempo, en los perros sucede exactamente lo contrario, curiosamente, mientras más grande es la raza, menor suele ser su expectativa de vida.

¿Por qué los perros pequeños viven más?

La explicación aún continúa siendo objeto de investigación, pero existen varias hipótesis respaldadas por la medicina veterinaria. Las razas grandes crecen a una velocidad mucho mayor durante sus primeros meses de vida. Ese rápido desarrollo acelera el desgaste celular y aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, especialmente cáncer, problemas articulares y trastornos cardiovasculares.

Además, el enorme peso que soportan sus huesos y articulaciones provoca un desgaste prematuro que reduce considerablemente su calidad de vida en la vejez. Por el contrario, los perros pequeños presentan un metabolismo distinto y un crecimiento más lento, lo que parece retrasar parte de estos procesos degenerativos.

Estas son las razas más longevas según su tamaño:

Perros pequeños: Chihuahua (14 a 16 años)

El Chihuahua encabeza la lista de las razas más longevas del mundo aun con su curiosa anatomía. Su reducido tamaño ejerce poca presión sobre sus articulaciones y órganos internos, lo que favorece una vida más prolongada. Muchos ejemplares superan los 16 años cuando reciben una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y revisiones veterinarias periódicas.+

este perro esconde mucho más de lo que se aprecia a simple vista, ya que se trata de un animal muy inteligente y con una gran personalidad. CANVA

Eso sí, durante la vejez suelen requerir atención especial en la salud dental, además de controles para detectar enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.

Perros medianos: Australian Cattle Dog (16 años o más)

Aunque muchas razas medianas viven entre 10 y 13 años, el Australian Cattle Dog representa una notable excepción.

El pastor ganadero es una raza de perro boyero originaria de Australia. CANVA

Criado originalmente para el trabajo en el campo australiano, desarrolló una genética orientada a la resistencia física y la salud funcional, con menor incidencia de enfermedades hereditarias que otras razas seleccionadas principalmente por criterios estéticos.

No es raro encontrar ejemplares que alcanzan los 16 años e incluso más. De hecho, Bluey, un Australian Cattle Dog australiano, mantuvo durante décadas el récord mundial del perro más longevo documentado, al vivir 29 años y cinco meses.

Perros grandes: Pastor Belga Malinois (14 a 16 años)

Dentro de las razas grandes, el Pastor Belga Malinois destaca por una esperanza de vida sorprendentemente alta.

La gente suele confundirlo con el pastor alemán, aunque este es más cuadrado de perfil. CANVA

A diferencia de otras razas de tamaño similar, posee una estructura corporal atlética y ligera, lo que reduce el desgaste de sus articulaciones. Además, la selección genética enfocada en el trabajo policial, militar y deportivo ha favorecido individuos con excelente condición física.

Con ejercicio constante y una adecuada atención veterinaria, muchos Malinois alcanzan entre 14 y 16 años de vida.

Perros gigantes: Terranova (9 a 10 años)

Las razas gigantes presentan las expectativas de vida más cortas debido al enorme esfuerzo que soportan sus huesos, músculos y corazón. Dentro de este grupo, el Terranova figura entre los más longevos, alcanzando normalmente entre 9 y 10 años.

El adulto macho mide unos 71 cm de media y pesa de 64 a 69 kilos, una hembra adulta mide unos 66 cm y pesa entre 50 y 54,5 kg. CANVA

Aunque la diferencia parece pequeña respecto a otras razas, representa una expectativa superior a la del Lobero Irlandés, que suele vivir entre 6 y 8 años, o al Gran Danés, cuya esperanza ronda entre los 7 y 10 años.

¿Los perros mestizos viven más?

Diversas investigaciones indican que, en promedio, los perros mestizos suelen vivir más tiempo que muchas razas puras, se sospecha que la razón principal es la diversidad genética.

Mientras que las razas puras comparten una mayor cantidad de genes y, con ello, una predisposición más elevada a enfermedades hereditarias específicas, los perros mestizos presentan una variabilidad genética que disminuye el riesgo de padecer varios trastornos congénitos.

Esto no significa que nunca enfermen, pero sí que estadísticamente tienen menos probabilidades de desarrollar algunas patologías hereditarias frecuentes en determinadas razas.

Cómo ayudar a que tu perro viva más años

Aunque la genética establece parte de la expectativa de vida, los hábitos diarios también desempeñan un papel fundamental, el mantener un peso saludable es una de las medidas más importantes. Estudios realizados en perros Labrador Retriever demostraron que aquellos con un peso corporal adecuado vivieron, en promedio, dos años más que los ejemplares con sobrepeso.

Los veterinarios también recomiendan mantener al día el esquema de vacunación, realizar chequeos preventivos, controlar parásitos internos y externos, cuidar la higiene dental y adaptar la alimentación conforme el perro envejece.

El ejercicio diario y la estimulación mental también ayudan a conservar la movilidad, la salud cardiovascular y las funciones cognitivas durante la vejez.

Al final, aunque ninguna persona puede detener el paso del tiempo, una combinación de buena genética, medicina preventiva y cuidados responsables puede marcar una enorme diferencia. Más allá de la raza, ofrecer una vida saludable sigue siendo la mejor forma de regalarle a cualquier perro muchos años más junto a su familia.

TG