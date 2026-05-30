El origen oculto de los atracones; ¿por qué comemos sin control?

En la actualidad, miles de personas en Guadalajara y en todo el mundo enfrentan una batalla silenciosa y agotadora con la comida. ¿Qué es exactamente este fenómeno? Se trata de un comportamiento donde la alimentación deja de ser nutrición para convertirse en una vía de escape emocional que no distingue edad, género ni estatus social.

El estrés crónico como detonante principal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte constantemente que la salud mental influye de manera directa y profunda en nuestros hábitos alimenticios diarios. Cuando experimentamos niveles altos de angustia, incertidumbre o tristeza, la comida actúa rápidamente como un refugio temporal que adormece el dolor .

A nivel fisiológico, el cerebro libera cortisol, ampliamente conocida como la hormona del estrés, alterando por completo nuestras señales naturales de saciedad y hambre. Esto explica por qué buscamos desesperadamente alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, durante nuestras crisis emocionales más fuertes.

Especialistas en psicología de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan que este comportamiento compulsivo es, en realidad, un mecanismo de supervivencia mal adaptado. Quien come compulsivamente suele intentar gestionar traumas no resueltos, evadir la soledad o silenciar una ansiedad abrumadora que no puede expresar con palabras .

El diagnóstico clínico del trastorno por atracón

Es de suma importancia aprender a diferenciar entre un antojo ocasional por estrés y el Trastorno por Atracón (TPA), una condición clínica grave. Este último es un padecimiento psiquiátrico formalmente reconocido que requiere atención médica y psicológica profesional de manera inmediata para evitar complicaciones mayores .

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Cuando los episodios ocurren semanalmente por tres meses, se encienden las alarmas médicas, y cómo se perpetúa el ciclo es predecible: inicia con ansiedad, sigue con ingesta descontrolada y termina con profunda culpa. Este remordimiento reinicia el círculo vicioso, haciendo que la persona coma a escondidas sin hambre física real.

Estrategias efectivas para recuperar el control

Romper este patrón de comportamiento exige valentía y la disposición de abordar la raíz psicológica del problema, no solo hacer dietas restrictivas . La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para reprogramar nuestra relación con los alimentos y gestionar las emociones. Para iniciar el cambio hoy mismo, los expertos recomiendan aplicar esta lista de consejos rápidos:

• Identifica tus detonantes: Lleva un diario detallado de comidas y sentimientos para descubrir qué situaciones específicas provocan tus episodios de ansiedad y atracones.

• Practica el mindfulness: Aplica la alimentación consciente en cada bocado, masticando despacio y prestando atención plena a las texturas y sabores para reconectar con tu saciedad.

• Busca ayuda profesional: Acude a terapia psicológica especializada sin sentir vergüenza ni juzgarte, recordando que la comida debe ser nutrición y no un anestésico para el alma.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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