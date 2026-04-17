Cuando se habla de azúcar en la sangre, muchas personas creen que deben eliminar por completo la fruta de su dieta. Sin embargo, no todas las frutas impactan igual en la glucosa. Algunas contienen más fibra, agua y nutrientes que ayudan a que el azúcar se absorba lentamente, convirtiéndose en grandes aliadas para quienes buscan cuidar su salud.

Si vives con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o simplemente quieres mantener niveles estables de energía durante el día, conocer qué frutas elegir puede marcar una gran diferencia.

¿Por qué algunas frutas elevan más la glucosa que otras?

El efecto de una fruta sobre el azúcar en sangre depende principalmente de tres factores:

Índice glucémico (IG): mide qué tan rápido un alimento eleva la glucosa.

Carga glucémica: considera también la cantidad de carbohidratos por porción.

Fibra natural: ralentiza la absorción del azúcar.

Por eso, una fruta dulce no siempre es “mala”, y una fruta ácida no siempre significa que sea mejor. Lo importante es el equilibrio y la porción.

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Frutas que puedes comer sin disparar tu glucosa

Frutos rojos

Las fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos son de las mejores opciones. Tienen bajo índice glucémico, gran cantidad de antioxidantes y fibra. Además, ayudan a combatir la inflamación y aportan vitamina C.

Manzana

La manzana, especialmente con cáscara, aporta fibra soluble llamada pectina, que favorece una absorción más lenta del azúcar. Es ideal como colación entre comidas.

Pera

La pera contiene agua, fibra y micronutrientes. Su dulzor natural no necesariamente significa un impacto alto en glucosa si se consume en porciones adecuadas.

Kiwi

El kiwi destaca por su contenido de vitamina C, fibra y un índice glucémico moderado-bajo.También favorece la digestión.

Durazno o melocotón

El durazno fresco puede ser una buena alternativa cuando se desea algo dulce sin exceder azúcares. Evita versiones en almíbar.

Ciruela

Las ciruelas frescas contienen fibra y antioxidantes. Son mejores que las ciruelas deshidratadas, ya que estas concentran más azúcar natural.

Guayaba

La guayaba es una excelente fruta tropical rica en fibra y vitamina C. Puede ser muy útil para quienes buscan controlar la glucosa.

Toronja

La toronja tiene bajo impacto glucémico y alto contenido de agua. Sin embargo, algunas personas que toman medicamentos deben consultar a su médico, ya que puede interactuar con ciertos tratamientos.

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Frutas que conviene moderar más

No significa prohibición, pero sí controlar porciones:

Plátano muy maduro

Uvas

Mango

Piña en grandes cantidades

Sandía

Frutas deshidratadas

Jugos de fruta, incluso naturales

Al licuar o exprimir fruta se pierde parte de la fibra, haciendo que el azúcar entre más rápido al organismo. Siempre será mejor que jugos, licuados o frutas en almíbar. Cada cuerpo responde distinto. Si tienes diabetes, medir glucosa después de comer puede ayudarte a identificar qué frutas toleras mejor.

La fruta aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes fundamentales para la salud cardiovascular y metabólica. La clave está en elegir bien, cuidar cantidades y acompañarla inteligentemente.

Eliminar toda la fruta por miedo al azúcar suele ser un error. Muchas frutas pueden formar parte de una alimentación saludable sin disparar tu glucosa, especialmente cuando se consumen enteras y en porciones moderadas.

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Con información de American Diabetes Association. (2024), International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008.

BB